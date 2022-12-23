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韓星Rain預告開騷對晒肌大賣關子　首個亞洲Trip來港：一直都很想念這個地方

娛樂 18:14 2022/12/23

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韓國巨星Rain（本名：鄭智薰）來港出席活動。（黃建輝 攝）

韓國巨星Rain（本名：鄭智薰）來港出席「香港繽紛冬日巡禮」，Rain尚未現身之前，大批粉絲已抵達西九文化區藝術公園，並手持Rain燈牌迎接偶像來臨。

【聖誕佳節】旅發局明起西九設奇趣聖誕村　韓國巨星Rain將來港揭幕

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首個亞洲Trip

Rain於活動上接受TOPick訪問，他說：「一直想來香港很久了，很感謝Fans，自己第一個亞洲的Trip就是在香港，一直都很想念這個地方，很幸運和開心可以再來。」被問到昨天吃了甚麼?他謂：「昨天吃了辣蟹，很開心，可惜今晚應該沒時間吃。」

談到聖誕節計劃，他表示：「會與家人一起過，會製作料理給他們吃，並已準備禮物。因為今次來港時間很短，行李箱很細，所以已在韓國買了禮物。今天活動結束後便會乘夜機回韓國。」

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【明星豪宅】Rain金泰希豪宅首度曝光　設計簡約兼擁一層私家健身房

預告開演唱會

問到何時會開演唱會？Rain已在準備，他透露：「相信第一站是在韓國。」不過對於會否在香港舉行演唱會，他則未有作出正面回應。他又指：「今次邀請DJ，準備一些跟以往不同的感覺給予大家，希望大家期待。（肌肉能否Keep到？）到時來便知道。」

Rain想念香港

疫情後最想去那個地方？Rain直言：「真的想來香港，因為很想念香港。」有甚麼說話想跟香港粉絲說？他祝大家：「身體健康！聖誕新年快樂！」Rain在現場即席用廣東話說：「大家好！我是阿Rain。新年快樂！」

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乘䌫車看夜景

Rain甫一出場便引來大量粉絲尖叫，粉絲們都非常興奮。

Rain在大會上指昨天乘搭了䌫車並觀看夜景，相信現場粉絲都希望能跟Rain一起看夜景。

記者：陳曉柔

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