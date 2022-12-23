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【戀講嘢】193細妹男友偷食　 郭嘉駿不忍妹妹受委屈要對方道歉

娛樂 19:20 2022/12/23

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由ERROR成員郭嘉駿（193），以及譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）及郭奕芯（Ashina）主持的ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》，每集邀一位嘉賓講情愛問題，當中言論更頗為大膽。 
 
下周二（12月27日）播出的第70集《晚吹 - 戀講嘢》，更請來曾參加《全民造星IV》193妹妹郭嘉盈（Michelle）擔任嘉賓，分享她的感情生活。

（左起）鄭伊琪、郭奕芯、譚凱倫。

193妹遇人不淑

193坦言，很少與妹妹講到感情事：｢要拍就拍，要結就結，要生仔就生。好唔好都唔關我事，因為佢嘅人生嚟㗎嘛！」

而Michelle大方分享同渣男拍拖經過，曾經帶渣男與家人會面，193指該人非常樣衰，連193媽媽亦嫌棄，私底下搵193講：｢你阿妹個男朋友咁鬼薯，真係配唔起你阿妹，你阿妹都靚靚哋，點解會揀個咁嘅人？」

 

193要求道歉

然後Michelle談到被該渣男劈腿而分手的經過，當時二人鬧交冷戰，未有見面，她突擊上對方屋企才發現大量女性用品，當中更有女性內衣褲。

可是她當日為挽回這段感情，更即場一邊喊，一邊攬住對方隻腳，求唔好分手，豈料對方絕情將她推開。

Michelle最後更發現該渣男劈腿對象，竟然是自己好姐妹，令佢徹底死心。

作為哥哥的193，聞言立即動真火，大罵該渣男如果樣對待妹妹，更命令其立即到公司廠門口道歉。 

最新影片推介：


 

撰文 : TOPick柴犬出動

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