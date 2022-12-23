【聖誕節目2022】杏花新城歌聲熱舞炒熱聖誕節 沙田好運中心推「聖誕好運GOAL市集」

▲ 港鐵旗下商場杏花新城邀請了十多年跳舞經驗的Liu與多位舞伴，會一邊踩着雙排輪滾軸溜冰鞋，一邊舞動表演「Roller Dance」！

普天同慶的聖誕節進入倒數，今年港鐵旗下商場杏花新城及沙田好運中心為大眾預備了不少精彩節目，希望大家能歡度佳節。

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於聖誕佳節的12月24至26日一連3日，杏花新城請來了中小學生組成吹奏小隊，以長笛及色士風，演奏多首耳熟能詳的聖誕歌。還有本地罕見混合Beatbox與Acappella 無伴奏演唱隊伍Saliva Music，以人聲敲擊樂，運用嘴巴去模仿出敲擊樂效果，配合無樂器伴奏的純人聲音樂，以獨特方式重新演繹多首流行歌曲！此外，十多年跳舞經驗的Liu與多位舞伴，會一邊踩着雙排輪滾軸溜冰鞋，一邊舞動表演「Roller Dance」！

綠楊坊亦準備了折扣優惠聖誕專區，方便大家以至筍優惠價挑選聖誕禮物。另外海趣坊已換上充滿聖誕氣氛的佈置，聖誕老人、小鹿及雪人，齊齊與大家一起開心過聖誕！

沙田好運中心則在2022年12月24日至2023年1月2日，特別為大眾舉行充滿節慶氣氛的「聖誕好運GOAL市集」。場內進駐有十個不同類型的本地小店，包括家居佈置飾品、精選聖誕禮物、佳節食品、竉物小吃、美容用品等，琳瑯滿目。

雖然世界盃已結束，足球狂熱的氣氛停不了，好運中心特意為沙田居民帶來兩款免費足球遊戲，包括：「二人好運盃」及「好運足球機」。齊來Lucky Playground親身體驗落場競技，與好友大戰一番，感受足球狂熱！

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責任編輯︰陳珈希