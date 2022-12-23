【超市大搜查】6大邪惡色素或損專注力　25款不含人造色素軟糖清單

▲ 日本軟糖之外，是次找來本地、歐美等各地品牌不含人造色素軟糖。

小朋友都愛食七彩繽紛的糖果，可是挑選時要留意有否含有6種「邪惡」人造色素，有研究指它們影響兒童發育，或導致專注力失調及過度活躍症。TOPick之前曾搜查日本水果軟糖，今次就找來日本之外，來自英美歐洲各地的軟糖，了解它們有否邪惡人造色素。

據香港食物安全中心資料顯示，食用色素是食物添加劑之一，能為食物著色或恢復食物的色澤，例如食物在加工後流失了顏色，會以色素修正色差，令食物賣相更吸引。食用色素主要從植物、動物、昆蟲及礦物提煉出，各國對食用色素都有監管限制。

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6種人造色素或損兒童專注力

英國食品標準局曾委託大學進行食用人工色素對兒童發育影響的研究，總結出6種需關注的人造色素：

檸檬黃（E102）Tartrazine

喹啉黃（E104）Quinoline Yellow

日落黃FCF（E110）Sunset Yellow

淡紅（E122）Carmoisine

麗春紅4R（E124） Ponceau 4R

誘惑紅AC（E129）Allura Red AC

檸檬黃、日落黃及誘惑紅AC在挪威等歐洲國家已被禁用，而麗春紅4R亦在美國被禁用。的確，是次搜查發現多個歐美品牌的糖果都不含人造成素，包括德國品牌的「Nimm2二寶」、「Haribo哈瑞寶」，它們各類款式的軟糖均沒有「邪惡色素」。

另外，有些軟糖會在包裝上註明「不含人造色素」，如能得利軟糖和利賓納軟糖，它們亦同時標示「不含人造甜味劑」。又如Cavendish & Harvey、Maynards Bassetts品牌的軟糖均在包裝上標明使用天然色素（Natural Colours）。

25款不含邪惡色素軟糖

TOPick是次找來了以下25款不含6大邪惡人造色素軟糖，名單請點擊以下圖片查看。

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*以上資料以產品包裝為準

部分食用色素表參考

國際編碼系統編號（歐盟編號加「E」字頭） 色素名稱 100 薑黃素類 Curcumins 100(i) 薑黃素 Curcumin 100(ii) 薑黃 Turmeric 120 胭脂蟲紅 Carmines 123 藍光酸性紅 Amaranth 127 赤蘚紅 Erythrosine 131 專利藍V Patent Blue V 132 靛藍 Indigotine 133 亮藍FCF Brillant Blue FCF 141 葉綠素銅 Chlorophylls, Copper 142 綠色S Green S 150a 醬色I Caramel I 150c 醬色III Caramel III 150d 醬色IV Caramel IV 153 植物碳 Vegetable Carbon 160a 胡蘿蔔素類 Carotenes 160c 辣椒油樹脂 Paprika Oleoresin 162 甜菜紅 Beet Red 163 花色素苷類 Anthocyanins 163(ii) 葡萄皮提取物 Grape Skin Extract 163(v) 卷心菜紅色素 Red Cabbage Colour 164 梔子黃 Gardenia Yellow 171 二氧化鈦 Titanium Dioxide

不排除人造色素導致ADHD

美國註冊營養師陳秋惠（Sharon）曾接受TOPick訪問，提及孩子患ADHD的成因眾多，例如遺傳、社交環境及早產等，有確診ADHD的兒童對食物敏感機會較高，需控制進食人造色素，以減少ADHD的行為。陳秋惠亦指出人造色素常見於糖果，建議家長選購時，須看清營養標籤，避免選擇含人造色素。

有關不含邪惡色素日本水果軟糖可參看︰【超市大搜查】6種人造色素或損兒童專注力 盤點35款不含邪惡色素日本水果軟糖

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責任編輯︰顏紫燕