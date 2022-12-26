【子宮肌瘤】36歲女藝人血崩如流產　月經持續半年揭藏5CM子宮肌瘤

▲ 台灣女藝人熊熊下體「血崩」,子宮肌瘤有5公分大卻毫無察覺。

不少女性患有婦科病，台灣36歲女藝人熊熊（卓毓彤）近日在節目中分享，自己自小就被婦科問題困擾，易現發炎症狀，但月經期間沒有經前症候群，不會經痛，故一直未理會。但她持續半年且斷續地有月經，另有一次主持完某個節目後突「血崩」，猶如流產，入院檢查驚悉藏5CM子宮肌瘤。

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熊熊近日在節目《醫師好辣》中分享，某次主持節目後，站起時突頭暈，並出現血崩，大量鮮血直沿大腿流下，當時情況猶如「流產」，嚇壞眾人。她隨即被送院檢查，醫生一看不禁說，「肌瘤長那麼大顆，你都沒有發現嗎？」，原來她長了一個5cm大的子宮肌瘤。由於她的子宮肌瘤的位置生得較前，醫生在檢查時就能夠直接夾出。過程雖痛，但幸能將問題一勞永逸。

熊熊稱，自己自小就被婦科問題困擾，易現發炎症狀，但月經期間沒有經前症候群，不會經痛，故一直未理會，

因為不會痛，其實很危險。

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關於子宮肌瘤

本港婦產科專科醫生方秀儀曾受訪時，講解「子宮肌瘤」（Uterine fibroids/leiomyomata）的症狀及成因。「子宮肌瘤」俗稱「纖維瘤」，是子宮的平滑肌增生造成的良性腫瘤，屬常見婦科疾病。

子宮肌瘤主要分3種︰黏膜下肌瘤、漿膜下肌瘤，以及間質性肌瘤，其生長位置、症狀和影響各有不同。35歲以上女士，約30%人會患上子宮肌瘤；40歲或以上女士，患有子宮肌瘤比20至30歲患有子宮肌瘤的機率高10倍；到50歲更增至80%機會。

方醫生指，多數患者有月經的問題，例如經期日子拖長而周期縮短、經量過多、持續經痛或出現貧血等。有些患者會因子宮肌瘤體積變大，腹部凸出，壓著直腸或膀胱而造成便秘或尿頻。這些都是患有子宮肌瘤的症狀。

成因及高危人士

以下女性患子宮肌瘤風險較高：

40歲或以上：比20-30歲患有子宮肌瘤的機率高10倍

有相關家族病史：機率高3倍

從未生育：曾分娩三次或以上的婦女，與未生育的婦女進行比較，風險降低80%

肥胖：因為體內雌激素較高

方醫生表示，暫時並無預防方法。不過，食品添加劑、大豆也會增加患子宮肌瘤的風險。其中，進食大豆的風險會增加2.5倍。

7種食物慎吃

本港註冊中醫師何慧欣曾在facebook上分享7種含雌激素食物，包括燕窩、雪蛤膏、蜂皇漿、乳鴿、羊胎素、雞皮、脂肪，其中動物脂肪因較易儲存雌激素，何醫師稱患有子宮肌瘤及乳腺增生的人士應盡量少食。她解釋到，子宮肌瘤及乳腺增生患者，應盡量避免進食雞皮、雞翼、雞翼尖、雞腳等位置，原因是雞皮及動物脂肪都比較容易儲存雌激素。何醫師提醒，偶然進食一次無妨，但記得「少吃多滋味、多吃壞肚皮」。

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責任編輯：羅嘉欣