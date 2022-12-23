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【非禮判囚】涉授課時非禮14歲女童　結他導師判囚5個月准保釋候上訴

社會 18:42 2022/12/23

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涉授課時非禮14歲女童，結他導師判囚5個月准保釋候上訴。（資料圖片）

39歲結他導師涉在授課時摸14歲女童的面頰和捽其手指，又稱女童需要鍛練「蜜桃臀」，伺機摸對方臀部，早前被裁定3項普通襲擊及1項非禮罪成立。裁判官今（23日）於九龍城裁判法院判刑指，案件涉及違反誠信，被告否認非禮沒有悔意，判監5個月。

被告陳華龍（39歲，結他導師），被控於2021年8月4日、5日、11日及13日，分別在觀塘一工業中心單位和黃大仙一商場舖位襲擊14歲女童X，及在觀塘同一工業中心單位非禮X及作出嚴重猥褻行為。被告被裁定3項普通襲擊及1項非禮罪成，嚴重猥褻行為罪則不成立。

辯方求情指，被告現時不再教授彈結他，轉任地盤工。被告摸面頰及以手指的襲擊情節輕微，冀法庭以罰款處理。至於非禮罪，辯方指被告撫摸臀部時間短，案情較輕微。

裁判官崔美霞判刑時指，被告身為導師違反誠信，不但在堂上稱讚女童漂亮，更多次利用課堂上獨處的時間非禮女童，女童求助無門，感到極驚慌，情緒受困，案情十分嚴重。裁判官引述被告求情指，被告希望與女童發展友誼關係，想女童在課堂上獲得多方面經驗。被告否認指控，明顯沒有悔意，而案件涉及違反誠信，判監5個月。

辯方申請保釋等候上訴獲批，被告准以2萬元保釋外出，期間不得離港，每周須到警署報到2次。

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記者：陳曉欣

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