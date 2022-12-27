【六合彩之子】蔡國威演藝事業遇樽頸曾轉行　罕談雙親坦言與生母感情淡如水

▲ 蔡國威自爆去年曾秘密轉行。

TVB藝人蔡國威早前勝出綜藝節目《全能司儀選拔大賽2022》，成功奪得55周年《萬千星輝賀台慶》的司儀席位，他坦言當時大感壓力，但壓力正好是進步的原動力，挑戰成功會有更大滿足感。

他笑言自己創造不少歷史，亞視出身的蔡國威，除了為兩台的台慶擔任司儀，還有兩年便打破「冬叔」夏春秋主持六合彩攪珠直播長達17年的紀錄：「我亦是兩台唯一的六合彩主持，渺小的我創造了很多第一次和唯一！」

蔡國威表示，「六合彩之子」稱號，已深深烙印在每一位香港市民心裡：「它為我帶來很多，不用擺脫。而且稱號親暱，我不介意改姓『六』，最緊要大家叫得開心。」

▲ （陳慧安 攝）

去年秘密轉行

自2016年「亞視欠薪」便轉投TVB，初時僅演客串角色，即使主持方面也不是大騷司儀。加上疫情數年間大大打擊演藝行業，對現年49歲、入行26年卻星途平平的蔡國威最為痛苦。

去年12月，他慎重作出轉行決定，到外面見工並找了一份「朝九晚五」收乒穩定的工作，逐漸轉型退出幕前。他形容這時為演藝事業最低潮時期：「走上最樽頸的位置，找不了路走。我在該公司開始上班，真的以為會轉行了。」

▲ 《全能司儀選拔大賽2022》

不過，因對方要求他「拋頭露面」，仍有TVB合約在身的他未能實行，上班只有兩天便結束賓主關係：「見工時已向老闆說明，當時對方沒問題。豈料第二天便要求我『拋頭露面』，結果未能合作下去，計了兩天人工給我便失業。」

蔡國威指，人生已走到谷底，甘願馬死落地行轉型，但上天似乎未允許：「上天仍然覺得蔡國威需要留在這行，未走得住，既然如此，便默默再等待有何機會。」

▲ 蔡國威於《全能司儀選拔大賽2022》奪獎。

直到今年5月，大台宣布舉辦《全能司儀選拔大賽》，他坦言初時大感掙扎，自知並非新人，若是萬一落敗，最擔心的不是自己的面子：「多年來累積了自己的客戶，如果真的輸了，豈能對客戶交代...」

但他最後還是決定放手一搏，更憑比賽贏得大獎，令其人氣急升：「有獎無獎是否取決於個人成就和肯定？其實未必，對我是right timing，贏獎是錦上添花，給自己一個認同和更多的機會。」

▲ 以優異成績勝出《全能司儀選拔大賽2022》。（Instagram圖片）

渴望演Big Boss

繼台慶司儀下一個目標，當然希望能參與所有大騷。「但做人不能夠貪心，TVB有好多好主持，應該sharing你做一個我做一個。」

他續指，擔心觀眾會把他定型為主持，強調很想拍劇，希望主持與演員兩方面發展，更揚言最想演奸角，順勢向監製們sell橋：「我這樣的面孔可以扮豬食老虎，笨拙的人原來是big boss，細boss也好啊！」

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蔡國威透露，有份參演兩套新劇《廉政狙擊．黑幕》及《羅密歐與祝英台》，角色正好是「反反哋」：「有點難度，反派既需要內斂、又不能太外露，不可以太喜怒不形於色，當去盡就要奸到盡。」

早前傳出佘詩曼與楊茜堯（前名楊怡）將回「娘家」TVB拍劇，雖然未落實，但傳聞足已令蔡國威大感興奮，更舉手舉腳嗌想參演：「剛入TVB不久，聽到張衛健返來拍《大帥哥》已很想參與，如此好戲之人難得返來拍劇，自然很想合作，即使小角色也好。」

他續說：「當年看《使徒行者》，很喜歡阿佘三個媽咪死的一場戲，一shot直落演繹出三個情緒，在電視機前的我也跟她一起哭，她的情感戲好捧！很想現場觀摩這些級數的演員，知道哪位監製負責會立刻去打招呼！」

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遺憾未能孝敬亡父

蔡國威並非個性主動的人，從不堆埋找監製食飯：「怕令人覺得我搵著數，但我知道在娛圈這是很輸蝕的。」靠著日子久了、屢次合作過後，他與幕後人員漸熟稔，開始讓人了解「蔡國威」：「相處好了才夠膽給我多點機會，頭幾年在TVB的路程很難行。」

回想1995年於加入亞視，「半開通」的蔡爸爸雖然未有反對，但亦沒有支持。由90年代15000元月薪的銀行工，為追夢寧捱7000元當藝人。蔡國威兒時住在白田邨，並非出生小康之家，久而久之因為「錢」與父親起爭執。

▲ 由亞視年代已擔任六合彩攬珠主持。

直到2010年開始賺到錢，父親卻開始生病，2012年更因肝癌病逝，連旅行也沒機會跟爸爸去，成蔡國威多年來的遺憾：「直到得獎，對亡父總算有個交代，感覺釋放了。」

現在，親戚為他吐氣揚眉感到高興：「他們陪住我行，我做得不好成績不好，不淨止我自己一個面對，親戚們也默默承受我的失敗。他們在活動上介紹我，『呢個我姪仔蔡國威，做電視㗎』，可能別人心想『邊位未見過』、『撈咗咁多年仲係咁』，反而倒轉頭安慰我、鼓勵我，希望將來賺更多錢，請食飯或去旅行報答他們。」

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罕談父被派帽

蔡國威自出世父母便離異，哥哥跟母親，而他從小在寄養家庭長大，直至10歲才跟回父親，而生母亦只見過一面：「對媽媽感覺不深，完全沒想過要找她，就如不會想見一個毫無感情基礎的陌生人。」

說到團聚他反而想找回哥哥，形容對方很可憐：「媽媽後來改嫁，生了2、3個子女。她將哥哥交給婆婆照顧，一直沒理他，而爸爸就只要我。」

他罕有透露父母之間的關係，原來當年爸爸認為自己戴綠帽，認定哥哥並非其親生，而蔡國威與爸爸長得像餅印，故堅持帶他走。

至於對母親可有恨意？他直言：「沒有，對一個人無感覺，不會愛她亦不會恨她。我沒有母愛的缺失，兩個姑媽很疼我，反而更氾濫！」

▲ （陳慧安 攝）

不過，破碎家庭影響他對愛情觀的看法，直言不認知完整「Family」是怎樣：「爸爸女友不斷轉，每年拜年都介紹，又認識新一個。爸爸會說這個煩，然後分手，之後又有第二個。」

逐漸吸收很多拍拖「煩擾」的資訊，令他嚇怕：「漸漸就覺得不需要有Family，最緊要自己開心。」他透露已單身近20年，自認「絕緣體」，不過反而讓他樂得逍遙自在。

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場地：Briketenia

記者：馮雪怡