【FULLNESS】明年1月舉行首個大碟發布會　FIESTER為樂迷送上五首最新單曲

▲ 本土搖滾女子樂隊FIESTER將於明年1月舉行首個大碟發布會《FULLNESS》。

由結他手Iris、結他手CoCo、Keyboard手Kelly、Bass手Amy、主音Alison及鼓手Sophia組成的本土搖滾女子樂隊FIESTER宣布於明年1月舉行首個大碟發布會《FULLNESS》，FIESTER會為樂迷帶來五首最新單曲，並邀請了數個表演單位擔任嘉賓。

全女子Metal樂隊FIESTER將於2023年1月13日（星期五）於九龍灣國際展貿中心Music Zone晚上8時舉行首張大碟發佈會《FULLNESS》，門票現於KKTIX售票網網上公開發售。

【全女子樂隊】FIESTER藉音樂釋放壓力傳送歡樂 《徘徘徊徊》分享搖滾女生愛情觀【有片】

最新影片：

原生家庭主題

是次大碟發布會《FULLNESS》，是以原生家庭為主題。

六位成員的生長環境及家庭背景都截然不同，她們於成長的過程中都經歷過各式各樣的挫折和困境，認為原生家庭對於一個人的一生產生深遠的影響。

她們把成長中的缺失比喻為一塊塊零散的碎片（FRAGMENTS），會令人陷進無盡的深淵中，萬劫不復。

【徘徘徊徊】為本土搖滾樂團FIESTER新歌拍MV 郭爾君張文傑演繹揪心愛情故事【有片】

拼出重新自己

不過，她們相信，只要能夠勇敢地把這些碎片撿拾、組合，便能拼湊出一個完整、重新的自己（FULLNESS）。

《FULLNESS》Album Release Show

日期：2023年1月13日（星期五）

時間：20:00

地點：九龍灣國際展貿中心Music Zone

門票價錢：$480門票 / $990合家歡福袋 / $1050 限制級福袋

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R