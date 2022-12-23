【搶人才】林健鋒：每年招3.5萬人不足以彌補人才缺口　冀政府「下重藥」提供房屋、教育等配套優惠

▲ 行政會議成員、經民聯立法會商界（一）議員林健鋒。（經濟日報資料圖片）

政府今日公布「搶人才」及「搶企業」措施細節。行政會議成員、經民聯商界立法會議員林健鋒表示，很高興政府落實施政報告提出的人才政策，期望有更多具力度的後續措施出台。

林健鋒指出，本港過去兩年流失約14萬名人才，當中有3分之2屬高技術人口，即使每年招徠3.5萬人來港，亦不足以彌補已失去的人才缺口，商界期望後續能有更多具力度的措施出台。

對於政府下周推出「人才服務窗口線上平台」，林健鋒認為這是造橋鋪路的第一步，但強調要真正令專才願意來港，須在衣、食、住、行等各個方面，提供具吸引力、競爭力的內容，認為當局要對症下重藥，為人才提供房屋、教育等配套優惠政策，例如子女免稅額、子女教育扣稅、豁免「買家印花稅」等。

「高端人才通行證計劃」方面，林健鋒認為，相關要求有可以「鬆綁」的空間，而為了更精準吸引香港所需人才，可考慮根據個別行業特性彈性處理，例如一些以培養特定專業而聞名的院校的相關專業畢業生亦可獲考慮。

至於當局成立「引進重點企業辦公室」，林健鋒建議，政府除了制定目標企業名單，更要把目光放長遠，例如未來在規劃「北部都會區」發展策略時，將有關行業的發展需要納入長策考慮之中，為其預留土地，令這批產業成為香港的經濟新引擎，帶動本地企業向高端高增值方向發展。

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責任編輯：胡偉明