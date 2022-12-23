【清腸胃】過時過節食大餐易食滯肚屙　中醫教4款食療助清腸胃

▲ 聖誕、除夕緊接新年，經常食大餐易食滯，中醫教4款食療助清腸胃。（i-stock）

聖誕假期、緊接1月到新年，大吃大喝的日子來臨！每次大節過後，註冊中醫師馬琦傑表示總是很多人來睇症，原因是食積，即是食滯，亦會易惹到感冒，可能會引起發燒、肚屙甚至腸胃炎，尤其是小朋友，現在疫情高峰期間更要小心。

馬琦傑醫師在facebook專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師」分享，如果小朋友出現胃口欠佳、便便不順、腹脹和肚痛，可能已經食滯了，爸媽們可以煲以下4款食療助紓緩孩子不適︰

1. 陳皮水

成分做法︰陳皮加3碗水，煲15分鐘即可，暖喝。

歲數及分量留意︰3-6個月小朋友用1/4 塊果皮；6-12個月用 1/3塊果皮。

功效︰陳皮具有理氣健脾，燥濕化痰等作用。

2. 紫淮山粥

成分做法︰白粥煲好後，加1茶匙紫淮山粉。

功效︰紫淮山有健脾、益肺滋腎的功效。

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3. 炒麥芽+枳實

成分做法︰可㷛炒山楂，炒神曲，炒麥芽、枳殼水作日常飲用。

功效︰幫助消化

4. 白蘿蔔湯

成分做法︰紫淮山白蘿蔔紫菜湯，將白蘿蔔切片煮約10分鐘，加入紫淮山粉，熄火加入紫菜焗煮5分鐘即可，可以加少少魚粉或日本味噌作調味。

功效︰開胃健脾

清好腸胃後飲用健脾茶

馬琦傑醫師補充，油膩食物加上外邪，容易造成濕熱內困，脾胃不運，清好腸胃後，兒童宜飲1杯健脾茶，成分有太子參 、陳皮和甘草煲水飲用，1歲以上小童，蠶豆症不適用。如果是成人就可飲行氣祛濕茶。

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其他注意事項

小朋友有肚痛，可能1日去幾次便便，但每次大便時都非常困難和量不多，而便便會變爛的泡泡狀或非常粘腻的軟泥狀，這是身體將不好東西排出體外，生病期間飲食要淸淡，如白粥，要補充足夠的水，盡量是30至40度的暖水，要有足夠休息。

馬琦傑醫師提醒大家，預防勝於治療，不想小朋友和大人痛苦，平常調理脾胃，避免飲食所傷，如避免飲食過量和煎炸油膩、生冷的食物。如情況嚴重，要盡快找中醫師面診。

內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載。

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責任編輯︰顏紫燕