【虛擬貨幣】交易平台AAX倒閉主腦涉盜2.3億虛擬貨幣潛逃海外　警方拘捕2男涉欺詐

▲ (曾秋文攝)

以香港為基地的虛擬貨幣交易平台「AAX」上月中停運，用戶無法提取及轉移資產，香港警方至今已接獲世界各地337名苦主舉報，損失金額達9,800萬元。商業罪案調查科今日（23日）以欺詐及誤導警務人員拘捕2名分別37歲及44歲的男子，為「AAX」的前管理人員，涉嫌參與發放虛假信息。警方相信主腦已攜同內值3,000萬美元(約2.3億港元)幣值資產逃離香港。

警方表示，涉事平台在上月12日以系統升級維護為由，暫停交易系統服務，惟當時公司高層已連同交易平台虛擬貨幣錢包及私鑰離開香港。警方今日拘捕的2名男子，涉嫌參與發放虛假信息，其中37歲男子聲稱在去年5月已離職，惟被發現仍有參與業務會議，同時涉誤導警務人員被捕。警方另凍結公司帳戶內200萬元資產，及位於港島和九龍的2個單位，分別屬於被捕人及在逃人士。

警方表示有約337名受害人來自不同地方，包括香港、中國、台灣、新加坡、意大利及法國等地，而本港約有190名受害人，損先金額由幾百元至1,260萬元不等。

涉事交易平台(AAX）在2018年成立，在本港設有公司，交易平台在本月(16日)停止服務，用戶不能在平台查閱自己資產，而公司辦公室亦停止服務及職員已離職。警方會繼續追查平台資金去向及緝捕主腦 。

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記者：曾秋文