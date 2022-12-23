【聖誕佳節】韓流天王Rain為奇趣聖誕村揭幕　旅發局冀海外旅客籌劃訪港

▲ Rain 於山頂俯瞰醉人維港夜景。（旅發局相片）

明天是平安夜，旅發局「香港繽紛冬日巡禮」在西九文化區海濱，除了 6 層樓高的巨型聖誕樹，韓流天王 Rain今晚與旅發局總幹事程鼎一，為全新「奇趣聖誕村」揭幕。聖誕佳節期間（本月23日至27日），市民可走入8大主題聖誕小屋，與親友享受濃厚節日氣氛，盡情打卡。



Rain留港短短數天，旅發局為他推介及安排體驗各式「最香港」的活動，包括乘坐全新的山頂纜車，到山頂欣賞香港維港天際線，當然亦不忘品嚐香港傳統精緻中式點心、避風塘炒蟹等最地道的美食。

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Rain分享今次遊港感受時，表示時隔4年，很高興能再度訪港，大讚體驗獨特，令人難忘，希望很快可和家人一起來港旅遊。其後聖誕老人和小朋友一起向 Rain 送上心意卡。



程鼎一表示，感謝 Rain 應邀出席奇趣聖誕村的揭幕活動。隨着香港防疫措施放寬，旅客來到香港享受最地道的香港精彩多元體驗，希望他們回家後向親朋推介香港，吸引更多海外朋友立即籌劃訪港之旅。

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責任編輯：吳雋妍