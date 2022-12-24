【新型工業化】港產人造衛星明年面世　在港設廠較內地多30%效益

▲ 香港航天科技集團有限公司副主席古嘉利表示，在港生產人造衛星，較在內地生產可多30%成本效益。（馮漢柱攝）

創新科技及工業局早前公布《香港創新科技發展藍圖》，提到要實現香港「新型工業化」，有港商擬在將軍澳打造香港衛星智能製造中心，料明年上半年內正式投產，日後年均生產200多顆人造衛星。

香港航天科技集團有限公司副主席古嘉利指出，現時不少港人看不到香港發展工業的潛力，但公司經估算後，發現在港發展高端工業能受惠於低稅率、易集資等優勢，較在內地設廠多30%成本效益。

政府積極推動「再工業化」，香港航天科技集團有限公司看準前景，將在將軍澳創新園先進製造中心，建立香港衛星智能製造中心。財經事務及庫務局前副秘書長、香港航天科技副主席古嘉利指，廠房明年初至年中便能完成裝修，屆時每年可自動化生產200個衞星。

現時香港製造業式微，願意入行的青年亦有限，為何仍要在港設廠投資工業？古嘉利認為，現時高端生產依賴自動化生產綫，人力資源成本已非投資主要考慮，而香港有3大優勢，足以令身處外國的港資廠房未來回流香港。

她解釋，現時香港沒有相關的增值稅及入口稅，單以生產人造衛星而言，在港生產較在內地生產，可多30%成本效益。其次，高端生產講求專業人才，香港在引入國外專才較容易，大學每年亦會有專才輸出。最後則是融資，她指出高端工業需要大量資金支持，融資是尤其重要一環，香港方便的融資制度亦能帶來便利。

歐美廠房的生產成本因地緣政治、環球經濟動盪、通漲、罷工等原因急速上漲，古嘉利認為只要香港政府能提供足夠工業用地，過去外流的廠房定會回流香港，「我們過去亦有與香港工業總會有交流，不少零件生產廠房均透露，如香港人造衛星成功投產，他們亦有意回港設廠。」

古嘉利亦深信衛星生產有助推動香港新型工業化，「一個衛星體積看似不大，但其實當中有逾萬個零部件……每個衞星都能帶來過萬生產需求，其經濟價值可想而知。」

談及未來發展，港產衛星除了外銷，香港航天科技集團亦擬打造自家星鏈，包括服務大灣區的「金紫荊星座」，用以配合未來智慧城市發展。另外亦會打造「極光星座」，為非洲落後地區提供網絡服務。

現時香港航天科技正陸續發射衛星打造星鏈，本月9日成功發射的2顆衛星，就可提供農作物災情監測、林業森林防火、林業資源調查、環境監測、地質礦產監測和山洪災害監測等遙感資料服務。

高端工業難融資 籲政府低息貸款

《香港創新科技發展藍圖》提出豐富創投融資渠道，香港航天科技集團有限公司副主席古嘉利坦言此舉重要，認為現時高端工業因器材有價無市，銀行難以估值，做成融資困難，建議政府研究提供工業相關的低息貸款方案，協助初創工業起步。

「我自己也曾在銀行任職，很明白高端工業的貸款風險較高，銀行難以批出。」她解釋，高端工業所用的機械較為專門及昂貴，如相關公司不幸倒閉，銀行亦很難變賣這些機械抵債，「這些機械不同於過去變賣製衣機，賣出去總有人要，高端工業機械賣出去，真的可能無人要，這很影響銀行估值。」

古嘉利希望，政府能在可行情況下，為初創的高端工業提供低息貸款，扶助初創的高端工業，「他們的處境比較尷尬，規模只算中小企，但所需的啟動資本絕非中小企可比擬，希望香港政府能多幫助他們。」

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記者：陳梓蔚