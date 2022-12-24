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【哭笑不得】發高燒誤將脫毛蠟紙當退熱貼　女子額頭留殘膠超崩潰

食用安全 11:33 2022/12/24

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發高燒誤將脫毛蠟紙當退熱貼，女子額頭留殘膠超崩潰。

內地新冠疫情持續升溫，一名山東女子早前發燒至攝氏39.6度，半夜迷迷糊糊醒來，竟把脫毛蠟紙誤當成退熱貼，直至翌日起床才發現，她將脫毛蠟紙撕下後仍殘留黏劑，甚至能將不銹鋼面盆黏在額頭上。

綜合內地傳媒報道，山東一名女子疑似染疫，由下午開始發燒，晚上體溫飆升至39.6度，她服用感冒藥後便睡覺休息。半夜起來吃藥時，迷迷糊糊地從藥箱取出「退熱貼」貼在額頭上。

沒想到一覺醒來，她才發現額頭上的竟然是脫毛蠟紙，直言不知道是誰把自己找了好幾年的脫毛蠟紙放在藥箱內，令她相當崩潰。

事主立即用熱水袋敷額頭5分鐘，才把脫毛蠟紙撕下，可是額頭仍有黏劑殘留，黏力更十分强勁，能把不鏽鋼面盆黏在額頭上。

後來，她利用酒精和藥油擦拭額頭，才終於把殘膠清洗乾淨，她無奈表示「額頭感覺又辣又涼還很疼，是最慘的一天了」。

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去除超能膠貼士

日本黏合劑品牌「Cemedine」曾在Twitter發文分享去除超能膠的方法，指將黏到超能膠的手，浸在約攝氏40度的溫水中，讓溫水軟化超能膠，期間一邊浸一邊搓，便可以將黏起來的手指分開。

Cemedine又提到，即使沒有即時浸溫水處理，平時用溫水洗澡，加上人體的新陳代謝，超能膠會在幾天內脫落，而且超能膠不會被皮膚吸收，所以放著不管也沒有問題，反之，用力摩擦可能會對皮膚造成傷害。

不少人會使用化學產品去除超能膠，Cemedine指出，含有丙酮的洗甲水等產品可以快速達到效果，但強調此方法容易傷害皮膚，使用時應留意。

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責任編輯：羅嘉欣

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