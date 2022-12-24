【缺德湯渣】樓上怪客持續倒湯渣落樓半年 大埔富蝶邨苦主投訴無門終拍得證據

大埔富蝶邨出現缺德怪客！有居民投訴樓上住客半年前開始經常倒湯渣落樓，即使已向大廈保安投訴，惟保安只在涉事大廈張貼通告便了事，苦主大呻根本無力阻嚇怪客的惡行，單是12月份已再發生兩次倒湯渣事件，家中的環境衛生備受困擾，可惜投訴無門。直至苦主近日成功拍片直擊怪客天降湯渣的驚險一幕，遂把涉事短片上載討論區求助，成功獲得網民熱心幫忙教路。

最新影片

樓主早於本月5日已在「大埔富蝶邨居民關注組」發帖，圖文並茂留言遭到樓上怪客的湯渣襲擊。據相片可見，樓主的窗戶滿佈了暗紅色的汁液。

樓上唔知邊家人成日都倒啲湯渣落嚟，咁同保安講咗，貼咗通告出嚟佢都係照倒，已經半年啦，想問吓呢個問題應該點樣去解決呢？

▲ 苦主大呻怪客惡行，導致她的窗邊滿佈了暗紅色的汁液。（網上截圖）

苦主大呻即使長期關閉廚房窗戶亦避無可避，湯汁經常落在她的窗邊，對她的居住衛生造成極大滋擾。她深信仍有其他居民受事件影響，可是他們都選擇啞忍，暫時只有苦主一家發聲。直至22日，苦主在同一討論區再次發帖上載短片，表示已拍到懷疑天降湯渣的一幕，冀網民可幫忙一起找到怪客居住的樓層。

琴日（21日）我終於影到佢到啲嘢飲落嚟......幫我睇一睇係幾多樓倒嘢落嚟，呢啲人呢，唔捉佢真係唔得㗎啦，而家嚴重影響到我哋樓下廚房窗都唔敢開。

▲ 苦主近日終拍到天降湯渣一幕，希望網民可幫忙找出怪客樓層。（網上截圖）

帖子一出，旋即獲得網民熱心幫忙教路，著樓主直接報警或致電1823求助，甚至把短片交向房屋署主任和區議員跟進。亦有網民打趣說「睇樣，似粉葛煲赤小豆豬骨」、「紅豆沙？」，又指樓主忍耐力強，「半年都忍到，換著我一早上去爆粗」。

點擊即睇網民留言

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣