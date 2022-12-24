【援交劫案】兩嫖客網約16歲少女援交　酒店開房遭埋伏打劫失款20萬

▲ 兩嫖客網約16歲少女援交，酒店開房遭埋伏打劫失款20萬。（警方直播截圖）

警方12月6及13日分別接獲兩名男子報案，指在尖沙咀區一酒店房間內被多名男子以手腳襲擊並劫去財物，犯人其後逃去。兩宗案件財物損失共約20萬元。

調查顯示，案件針對嫖客，發生在尖沙咀區內兩間不同的酒店房間，2名受害人均為本地男子，年齡分別為31及41歲。他們分別被威逼及轉賬至其他戶口，共涉款20萬元。

西九龍總區重案組及情報組人員經情報分析及深入調查後，得知2名男子在社交平台和不知名人士傾談，隨後被誘使進行援交活動，其後相約在酒店房間內進行性交易。當受害男子和一名本地女子進行性交易期間，分別有2名和4名男子衝入房間，向受害人拳打腳踢。他們除劫去受害人身上現金外，更威逼受害人交出提款卡及轉賬金額至其他戶口。期間受害人亦被威逼拍下祼照及影片。

西九龍總區重案組及情報組相信，兩種案件牽涉同一犯罪集團，並鎖定涉案人士。經部署後，探員一連兩日（12月22至23日）在九龍及新界多區拘捕4名本地男子及3名本地女子，年齡介乎16至20歲，分別涉嫌行劫、串謀行劫及協助罪犯，相信他們為一個犯罪集團的主腦及成員，其中包括該名16歲援交少女。

警方指，該名16歲援交少女因金錢利誘而參加行劫犯罪行為。警方呼籲家長多加留意子女行為，以免他們誤墮法網。

調查亦發現，有被捕人士曾匿藏在尖沙咀一間酒店房間之內，當探員進入酒店調查期間，有酒店職員曾經向行劫集團的成員提供消息，令相關人士及早逃離酒店，幸警方最終將有關人士拘捕歸案。 警方懷疑該名20歲酒店職員曾協助該犯罪集團，人員遂以涉嫌協助罪犯將他拘捕。所有被捕人現正被扣留調查。警方相信仍有餘黨在逃，搜捕行動仍在進行中，不排除稍後會有進一步拘捕行動。

行動中，人員檢獲一批手提電話及一批懷疑被捕人犯案時身穿的衣物。

警方呼籲如有同類案件受害人，請盡快致電3661 8271或5976 2715與西九龍總區重案組人員聯絡。

警方會繼續採取零容忍態度及全力打擊相關罪行。警方重申，行劫罪是一項非常嚴重的罪行，一經定罪可判處終身監禁，而協助罪犯最高亦可判監禁十年。市民切勿以身試法。

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記者：黃穎津