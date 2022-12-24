  • 19°C
香港時間 : 20221224日 (週六) 12:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【仔仔一堂】王賢誌被無私母愛感動　由抗拒同性戀到當兒子伴侶為仔

娛樂 11:52 2022/12/24

分享：

分享：

熱門 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

由王賢誌（Vinci）監製及主持的J2真人騷《仔仔一堂》在昨晚（12月23日）播出最後一集，除有終極配對結果，更會有開心Re-U派對，「人氣王」Louis會強勢回歸，分享參與拍攝節目後的得著外，Louis嫲嫲及室友，更齊齊親臨現場為其打氣。

雖然Louis嫲嫲年事已高，但不單活潑精靈，笑容更與孫仔仿如倒模，相當搶焦。談到拍攝得著，Louis感性地激激HoHo一直無條件支持自己：「HoHo教識我最多嘢，好鍾意佢教我話要有敢於失去嘅勇氣。」

至於「陽光男孩」Juzco，除獲前度錄音打氣支持及給予人品認證，同時獲頒「仔仔一堂最佳友誼先生」，令其哭笑不得，成功炒熱全場氣氛。

Louis嫲嫲現身支持。

豁達面對負評

而招惹不少「八婆」負評的Juzco，更在節目中豁達謂：「我每當諗番呢個節目，我都係會諗：『死啦，我會唔會好樣衰呢？』不過諗諗吓算啦，就算出嚟畀人笑，我都覺得得著大於一切，總之多謝啦！」之後更熱情咀嘴Vinci，搞笑又抵死。

除Louis及Juzco，「柔情版香取慎吾」Howard的餅印妹妹、「害羞台男」Kevin好友、新成員Nathan媽媽、「純愛莫少聰」Nelbon上司、「型男混合體」Andrew好友，亦分別以錄影及親臨現場形式送暖及給予支持。

媽媽無私偉大

單親家庭長大的Nathan，靠媽媽一人打數份工養大3個孩子，若遇著不夠錢，便會犧牲自己捱餓，讓Nathan相當心痛：「有一晚佢買咗三盒雞飯，佢呢度執啲嗰度執啲當晚餐，我之後發覺佢原來唔夠錢買4盒，佢自己冇乜點食。」媽媽無私的愛，令Nathan獲得很大動力，並希望將來可以回饋母親。

同時，Vinci另一半Kevin亦有現身節目，二人2016年於加拿大舉行田園風結婚派對，在親友見證下完成人生大事。

Vinci與Kevin（右）。

當多咗個仔

二人除分享婚姻觀，Vinci還提及母親由抗拒到接納Kevin的進程，當他在鏡頭前憶述母親臨終前送給Kevin的遺言時，雙眼藏不住淚光：「『你冇咗媽咪，我就係你媽咪，我當多咗個仔。』我嗰刻好感動，由媽咪唔係咁接受，到接受我另一半係佢個仔。」

兩個洋蔥故事，均見證母親的愛，對圓滿子女的人生是何等重要。

最新影片推介：丁子朗專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【仔仔一堂】王賢誌39歲初嘗戀愛滋味　與初戀情人結婚成首位同性婚姻藝人
11:58 2022/11/30
【仔仔一堂】王賢誌39歲初嘗戀愛滋味　與初戀情人結婚成首位同性婚姻藝人
【仔仔一堂】王賢誌與丈夫性格互補無7年之癢　自揭曾喜歡TVB男拍檔
17:55 2022/12/02
【仔仔一堂】王賢誌與丈夫性格互補無7年之癢　自揭曾喜歡TVB男拍檔
【仔仔一堂】馬詩慧曾抗拒女兒王曼喜是同志　因一個「窿」改變想法
15:23 2022/12/03
【仔仔一堂】馬詩慧曾抗拒女兒王曼喜是同志　因一個「窿」改變想法
【仔仔一堂】玩長命滑梯發生罕見意外險盲　HoHo搞喊「嫰版王浩信」自封劏豬櫈
12:58 2022/12/10
【仔仔一堂】玩長命滑梯發生罕見意外險盲　HoHo搞喊「嫰版王浩信」自封劏豬櫈
【仔仔一堂】Juzco爆火不滿王賢誌「造謠」　Kevin＋Carson身形最弗最吸晴【多圖】
16:18 2022/12/08
【仔仔一堂】Juzco爆火不滿王賢誌「造謠」　Kevin＋Carson身形最弗最吸晴【多圖】

你可能感興趣

【仔仔一堂】王賢誌39歲初嘗戀愛滋味　與初戀情人結婚成首位同性婚姻藝人
11:58 2022/11/30
【仔仔一堂】王賢誌39歲初嘗戀愛滋味　與初戀情人結婚成首位同性婚姻藝人
【仔仔一堂】王賢誌與丈夫性格互補無7年之癢　自揭曾喜歡TVB男拍檔
17:55 2022/12/02
【仔仔一堂】王賢誌與丈夫性格互補無7年之癢　自揭曾喜歡TVB男拍檔
【仔仔一堂】馬詩慧曾抗拒女兒王曼喜是同志　因一個「窿」改變想法
15:23 2022/12/03
【仔仔一堂】馬詩慧曾抗拒女兒王曼喜是同志　因一個「窿」改變想法
王賢誌 娛樂人物職業 演員 家庭關係 爸媽心聲 綜藝節目 同性戀 TVB

最高瀏覽

【一家團聚】15個月終與家人團聚　洪天明提出移居上海太太周家蔚三字回應
13:30 2022/12/23
【一家團聚】15個月終與家人團聚　洪天明提出移居上海太太周家蔚三字回應
【楊明判監】楊明須在獄中坐足18天過新年 　憂心安全要求保護
10:44 2022/12/23
【楊明判監】楊明須在獄中坐足18天過新年 　憂心安全要求保護
【女友變舅母】34歲男幫舅父做結婚司機　新娘竟是18年前初戀女友
10:43 2022/12/23
【女友變舅母】34歲男幫舅父做結婚司機　新娘竟是18年前初戀女友