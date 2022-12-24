【仔仔一堂】王賢誌被無私母愛感動　由抗拒同性戀到當兒子伴侶為仔

由王賢誌（Vinci）監製及主持的J2真人騷《仔仔一堂》在昨晚（12月23日）播出最後一集，除有終極配對結果，更會有開心Re-U派對，「人氣王」Louis會強勢回歸，分享參與拍攝節目後的得著外，Louis嫲嫲及室友，更齊齊親臨現場為其打氣。

雖然Louis嫲嫲年事已高，但不單活潑精靈，笑容更與孫仔仿如倒模，相當搶焦。談到拍攝得著，Louis感性地激激HoHo一直無條件支持自己：「HoHo教識我最多嘢，好鍾意佢教我話要有敢於失去嘅勇氣。」

至於「陽光男孩」Juzco，除獲前度錄音打氣支持及給予人品認證，同時獲頒「仔仔一堂最佳友誼先生」，令其哭笑不得，成功炒熱全場氣氛。

▲ Louis嫲嫲現身支持。

豁達面對負評

而招惹不少「八婆」負評的Juzco，更在節目中豁達謂：「我每當諗番呢個節目，我都係會諗：『死啦，我會唔會好樣衰呢？』不過諗諗吓算啦，就算出嚟畀人笑，我都覺得得著大於一切，總之多謝啦！」之後更熱情咀嘴Vinci，搞笑又抵死。

除Louis及Juzco，「柔情版香取慎吾」Howard的餅印妹妹、「害羞台男」Kevin好友、新成員Nathan媽媽、「純愛莫少聰」Nelbon上司、「型男混合體」Andrew好友，亦分別以錄影及親臨現場形式送暖及給予支持。

媽媽無私偉大

單親家庭長大的Nathan，靠媽媽一人打數份工養大3個孩子，若遇著不夠錢，便會犧牲自己捱餓，讓Nathan相當心痛：「有一晚佢買咗三盒雞飯，佢呢度執啲嗰度執啲當晚餐，我之後發覺佢原來唔夠錢買4盒，佢自己冇乜點食。」媽媽無私的愛，令Nathan獲得很大動力，並希望將來可以回饋母親。

同時，Vinci另一半Kevin亦有現身節目，二人2016年於加拿大舉行田園風結婚派對，在親友見證下完成人生大事。

▲ Vinci與Kevin（右）。

當多咗個仔

二人除分享婚姻觀，Vinci還提及母親由抗拒到接納Kevin的進程，當他在鏡頭前憶述母親臨終前送給Kevin的遺言時，雙眼藏不住淚光：「『你冇咗媽咪，我就係你媽咪，我當多咗個仔。』我嗰刻好感動，由媽咪唔係咁接受，到接受我另一半係佢個仔。」

兩個洋蔥故事，均見證母親的愛，對圓滿子女的人生是何等重要。

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