【日本雪災】最強寒流襲日連場暴雪9死48傷　20歲女困車廂一氧化碳中毒亡

▲ 日本最強寒流來襲導致連日暴雪，造成至今9人死亡、48人受傷。（中央社）

日本最強寒流來襲，從17日起多處下暴雪，多處傳出災情。除了日本海一側為主的地區外，日本總務省消防廳表示，截至昨天傍晚已有9人死亡、48人受傷。

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據日本放送協會（NHK）報道，今個冬天遇上最強寒流來襲，除了日本海一側為主的地區外，四國的太平洋一側也下雪。北海道、青森縣、秋田縣、山形縣、新潟縣、石川縣等6道縣共有9人死亡，而因除雪發生意外或從梯子跌落造成骨折者有20人重傷、28人輕傷。

其中，新潟縣柏崎市一名20歲女子所乘搭的車陷入雪中，被發現時已身亡。初步死因研判可能是汽車的排氣口被積雪掩蓋，導致她在車內一氧化碳中毒。而在秋田縣一名老人被從屋頂降下的雪塊擊中身亡。

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日本讀賣新聞報道，今天日本廣範地區繼續下雪，北日本及北陸地區下大雪，明天以日本海一側為主的廣範圍地區也可能下大雪。國土交通省（交通部）表示，截至昨天4時，山陽道、北陸道等高速公路26路線當中有部分交通中斷；JR各鐵路公司有20條路線暫時停駛，今天JR東日本公司等7條路線預定停駛；飛機航班也大幅改變時程，遊日港人務必留意。

此外，因大雪導致1,393所學校停課或縮短授課時間；而北海道約有2.6萬戶停電，以鄂霍次克地區為主，其紋別市有逾1.3萬戶停電，原因不明，也不知何時能恢復電力。

日本大雪預計將持續到25日，太平洋一側的平地也可能積雪。而本港最少20多個旅行團身處北海道，其中有十多團在當地的縱橫遊，有4團、共120人需要更改行程及更換留宿的處所。東瀛遊亦有十多團在當地，但行程未受影響。

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責任編輯︰王明芳