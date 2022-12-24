【聖誕外遊】機場出境人數按周勁升3成　港府料明年推出大橋港車北上

▲ （資料圖片）

因應政府調整出入境檢疫安排，運輸及物流局局長林世雄稱，不少市民趁着聖誕、新年長假出埠旅遊。過去一個星期（12月16日至22日），經機場出境的人次達19萬，較對上一個星期（12月9日至15日）的14.7萬人次上升約30%。

他相信，市民同樣渴望早日正常「通關」往返內地。雖然目前仍未能做到這一點，但廣東省政府日前公布一項消息，爭取明年3月或之前公布「港珠澳大橋港車北上不設配額計劃」（港車北上計劃）的詳細安排，並於2023年內實施。據初步估算，預計45萬私家車的車主和乘客可受惠於港車北上計劃。

目前，香港私家車若要往來香港與廣東省，一般而言必須取得粵港跨境私家車常規配額，即是俗稱「兩地車牌」，而常規配額的申請資格要求按廣東省政府規定。

港車北上計劃實施後，香港居民即使沒有「兩地車牌」，亦可以駕駛自己名下的私家車經港珠澳大橋往來香港與廣東省作短期商務、探親或旅遊。

車主如果沒有太多在內地駕車的經驗，我建議大家先到內地當局網站，瀏覽廣東省道路交通安全的條例，或向有內地駕駛經驗的朋友了解一下內地的駕駛文化，以及壞車或事故的處理模式等。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳卓峰