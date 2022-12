【鍾袁大戰】袁嘉敏剖白與鍾培生關係　回應接受「經濟援助」：感覺係我貪人哋錢

前港姐袁嘉敏(Candy)在今年4月於個人社交網站指名道姓炮轟鍾培生父子為人渣,引發「鍾袁大戰」成網絡討論焦點,一度令「花生價漲」。之後,袁嘉敏急離香港展開一段悠長的歐遊假期。

由身材到言論都十分惹的袁嘉敏,約在上月起回歸香港,於11月8日更上載影片到其YouTube頻道,分享如何度過38歲生日,更不諱言渴望嫁人,希望來年找到好男人趕及龍年生B。

而Google在12月7日公布2022年度搜尋榜排名,當中香港熱搜娛樂名人榜,袁嘉敏排第5位,排名比COLLAR、Johnny Depp更高,她亦在IG限時動態內分享搜尋榜排名的截圖。

▲ 袁嘉敏拍片回顧自己今年的新聞。

入行以來是非多

在昨日(12月23日),袁嘉敏拍片以「 2022年我的新聞回顧」為題回顧今年有關自己的新聞。她指自2009年參選港姐以來有不少新聞,自己亦「慣咗一路唔去睇」,而提到今年登Google熱搜娛樂名人,她指今次並非首次上榜:「第一次好似喺2015年…以前無諗過會上榜,今次上第二次覺得好好笑囉。」而當日上榜因她露點演出三級片《鴨王》。

回顧今年自己新聞,袁嘉敏當然要講鍾培生事件。當日,Candy在4月1日愚人節於IG炮轟鍾培生父子稱:「One year with the Cheung, what a nightmare.」

今次她在最新影片剖白指,當時發文沒留意是愚人節,並稱:「做咗10幾年公眾人物,都無話公開咁樣講人哋唔啱或者講人哋唔好,其實嗰日就真係失咗啲理智啦,因為唔開心喊得幾犀利嘅。咁但係咪鬧人渣?我就無一個咁凝重咁harsh嘅字眼,即係喺我哋人常會話中意思就係衰人多少少。」

Candy續指:「但係始終對佢哋唔好,對我又唔好啦,特別去到我呢個年紀,應該更加成熟去處理,都係我嘅錯啦,最大嘅錯都係我啦。因為其實我應該揀得好啲,即係揀人做朋友要揀得好啲,同埋我真係放低咗戒心,搞到自己幾傷心同嘥咗幾多時間,咁呢個都係我嘅錯嚟嘅。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

與鍾培生性格不合

袁嘉敏講到與鍾培生關係,便形容稱:「嗰陣相處都ok,雖然有啲嘢我係忍緊,但係就未話喊咁樣嘅。」可是表示到後來太愉快:「都喊得幾犀利咁,就咁樣發生咗件事。其實嗰陣係有人主動嚟搵我,就話鍾意咗我好多年,終於想識我喇。」

她更直言,這段關係在一開始時覺得不太妥當:「一開始其實都覺得唔啱㗎喇,因為大家嘅諗法同性格都好唔同,就希望慢慢轉化變咗做一個細佬咁樣啦。咁但係唔係即刻可以轉化到,同埋唔係咁容易轉化囉。」

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

100%被動

不過袁嘉敏強調:「喺呢段關係中100%係由人哋主動提出,由人哋主導。」

同時Candy稱,明白因為對方是富豪,外間定用有色眼鏡看她:「都知香港係個比較實際嘅城市,有時候個意識形態都會覺得有錢嘅男人就係筍盤,但係我就會着重彼此嘅性格同想法係咪合適同合拍,因為日日都要對住嘅時候,你同佢講嘢溝通都唔係咁好,咁就真係無必要去發展。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

強調靠自己

她又表示:「其實當時就一直保持住一份理智嘅,但係後尾到4月1號就失咗理智咁樣。」至於有指鍾培生曾對她「提供經濟援助過百萬,每次20幾萬」一事,Candy卻稱:「我想講,佢未出世我已經做緊嘢。」

袁嘉敏稱從沒貪對方的財富,甚至討厭「下下都講錢」,表示:「一路都慣咗靠自己,無話渴望人哋去幫太多。其實講真我自己性格本身係好怕人哋成日都講錢嘅,即係下下都講錢嗰啲人我係好驚㗎。」

最後更無耐地稱:「好似出到嚟嘅感覺係我貪人哋錢呀,我下下同人哋講錢呀,其實就真係唔係囉。」