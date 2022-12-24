【鍾袁大戰】袁嘉敏剖白與鍾培生關係　回應接受「經濟援助」：感覺係我貪人哋錢

前港姐袁嘉敏（Candy）在今年4月於個人社交網站指名道姓炮轟鍾培生父子為人渣，引發「鍾袁大戰」成網絡討論焦點，一度令「花生價漲」。之後，袁嘉敏急離香港展開一段悠長的歐遊假期。

由身材到言論都十分惹的袁嘉敏，約在上月起回歸香港，於11月8日更上載影片到其YouTube頻道，分享如何度過38歲生日，更不諱言渴望嫁人，希望來年找到好男人趕及龍年生B。

而Google在12月7日公布2022年度搜尋榜排名，當中香港熱搜娛樂名人榜，袁嘉敏排第5位，排名比COLLAR、Johnny Depp更高，她亦在IG限時動態內分享搜尋榜排名的截圖。

▲ 袁嘉敏拍片回顧自己今年的新聞。

入行以來是非多

在昨日（12月23日），袁嘉敏拍片以「 2022年我的新聞回顧」為題回顧今年有關自己的新聞。她指自2009年參選港姐以來有不少新聞，自己亦「慣咗一路唔去睇」，而提到今年登Google熱搜娛樂名人，她指今次並非首次上榜：「第一次好似喺2015年…以前無諗過會上榜，今次上第二次覺得好好笑囉。」而當日上榜因她露點演出三級片《鴨王》。

回顧今年自己新聞，袁嘉敏當然要講鍾培生事件。當日，Candy在4月1日愚人節於IG炮轟鍾培生父子稱：「One year with the Cheung, what a nightmare.」

今次她在最新影片剖白指，當時發文沒留意是愚人節，並稱：「做咗10幾年公眾人物，都無話公開咁樣講人哋唔啱或者講人哋唔好，其實嗰日就真係失咗啲理智啦，因為唔開心喊得幾犀利嘅。咁但係咪鬧人渣？我就無一個咁凝重咁harsh嘅字眼，即係喺我哋人常會話中意思就係衰人多少少。」

Candy續指：「但係始終對佢哋唔好，對我又唔好啦，特別去到我呢個年紀，應該更加成熟去處理，都係我嘅錯啦，最大嘅錯都係我啦。因為其實我應該揀得好啲，即係揀人做朋友要揀得好啲，同埋我真係放低咗戒心，搞到自己幾傷心同嘥咗幾多時間，咁呢個都係我嘅錯嚟嘅。」

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與鍾培生性格不合

袁嘉敏講到與鍾培生關係，便形容稱：「嗰陣相處都ok，雖然有啲嘢我係忍緊，但係就未話喊咁樣嘅。」可是表示到後來太愉快：「都喊得幾犀利咁，就咁樣發生咗件事。其實嗰陣係有人主動嚟搵我，就話鍾意咗我好多年，終於想識我喇。」

她更直言，這段關係在一開始時覺得不太妥當：「一開始其實都覺得唔啱㗎喇，因為大家嘅諗法同性格都好唔同，就希望慢慢轉化變咗做一個細佬咁樣啦。咁但係唔係即刻可以轉化到，同埋唔係咁容易轉化囉。」

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100%被動

不過袁嘉敏強調：「喺呢段關係中100%係由人哋主動提出，由人哋主導。」

同時Candy稱，明白因為對方是富豪，外間定用有色眼鏡看她：「都知香港係個比較實際嘅城市，有時候個意識形態都會覺得有錢嘅男人就係筍盤，但係我就會着重彼此嘅性格同想法係咪合適同合拍，因為日日都要對住嘅時候，你同佢講嘢溝通都唔係咁好，咁就真係無必要去發展。」

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強調靠自己

她又表示：「其實當時就一直保持住一份理智嘅，但係後尾到4月1號就失咗理智咁樣。」至於有指鍾培生曾對她「提供經濟援助過百萬，每次20幾萬」一事，Candy卻稱：「我想講，佢未出世我已經做緊嘢。」

袁嘉敏稱從沒貪對方的財富，甚至討厭「下下都講錢」，表示：「一路都慣咗靠自己，無話渴望人哋去幫太多。其實講真我自己性格本身係好怕人哋成日都講錢嘅，即係下下都講錢嗰啲人我係好驚㗎。」

最後更無耐地稱：「好似出到嚟嘅感覺係我貪人哋錢呀，我下下同人哋講錢呀，其實就真係唔係囉。」