【親子去好處】18區煤氣設施換上「童畫」新裝　必影南區「3D立體車站」彩蛋

▲ 煤氣公司在全港十八區的煤氣設施換上色彩繽紛的新裝，大家經過記得「打卡」喇！（有關機構提供）

每逢假期也頭痛找節目？最近，煤氣公司全港十八區的煤氣設施換上色彩繽紛的新裝，非常搶眼，最適合大家「打卡」之用，周末到各區尋寶「打卡」絕對足夠你消磨一整天。

最新影片推介︰

煤氣公司為全港十八區，每區一個煤氣設施換上新裝，「總有一個喺你左近」，大家不妨留意一下，看看附近有沒有。當中17個煤氣設施，成為了早前由煤氣公司舉辦的「童心燃亮綠色城市」繪畫比賽獲獎作品的新畫框。這些作品童趣十足，表現出小朋友對綠色城市的想像和希冀，為煩囂鬧市增添色彩及活力，透過鏡頭來捕捉這些童心畫作更是充滿夢幻感。

其中初級組冠軍文信一同學的作品，展示於觀塘錦泰樓，作品概念是環保的綠色城市，畫中鼓勵大眾多乘搭公共交通工具，使用單車代步，不但減少碳排放，也可鍛鍊身體。文同學表示：「看到自己的畫作印在煤氣設施上實在非常興奮，這是一份難忘的聖誕禮物。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

高級組冠軍得主王顥霏同學的作品則展示於東涌文東路海堤灣畔，王同學的作品描繪了低污染、高科技綠色城市的面貌，包括用環保材料而建造的大廈、零排放的水陸空三棲交通工具等。對於畫作在社區展覽，王同學表示非常高興：「感謝主辦方給予我的肯定，希望大家喜歡我畫中充滿綠色、生機勃勃的綠色城市。」

除了比賽作品外，煤氣公司更邀請了本地插畫師徐羨曾（阿徐）為位於油尖旺區的煤氣設施美化設計，作品以煤氣公司成立160周年及「智慧燃展未來」為主題。阿徐表示：「期待作品於戶外展出時，大眾可以近距離『打卡』。這次作品以太陽能板為梯級，傳遞煤氣公司拾級而上，不斷進步，而太陽則代表希望，未來繼續保持向上的活力。」

▲ 南區業興街的煤氣設施化身成一個3D立體車站，煤氣調壓室變身列車。（有關機構提供）

當大家以為找到十八個煤氣設施拍照就完成「打卡」之旅，其實還有一區的煤氣設施藏了彩蛋，位於南區業興街的煤氣設施化身成一個3D立體車站，煤氣調壓室變身列車，三邊圍牆及地下畫上城市景色，彷彿列車於城市中遊走，立體感十足。原來這個煤氣設施是以早前「城市藝裳設計比賽」的得獎作品作美化，得獎設計師盧廷銓以「島南隨意門」為主題，為這個煤氣設施度身設計。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰林綺玲