【防疫措施】確診重上2萬宗盧寵茂籲勿濫用急症室　「一老一幼」接種率低難取消疫苗通行症

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂。（馮漢柱攝）

昨日（23日）確診個案重上2萬宗。醫務衞生局局長盧寵茂今日（24日）表示，歡度佳節的同時都要注意個人衞生，減低感染風險；又指醫管局已進行大量準備工作，包括調配人手、遠程醫療和送藥服務，務求減輕對醫院內的壓力。

盧寵茂稱，留意到疫情數字上升，不過除疫情外，就整體冬季而言，醫療系統都面對一定壓力。除新冠疫情，亦有流感和其他呼吸道疾病，再加上很多其他急症在疫情下和在冬季內都會有上升的趨勢。他續指，醫管局已經進行很多的準備工作，包括調配人手、亦提升對新冠病人的遠程醫療和一些送藥服務，務求減輕對醫院內的壓力，亦與院舍方面作最大協調工作，減低來自院舍的入院需求。

時值聖誕假期，盧寵茂呼籲市民不要忘記防疫的重要性，特別是佩戴口罩有相當重要的保護作用，提醒在歡度佳節的同時都要注意個人衞生，減低感染風險。他又表示，沒有需要到急症室的病人，切勿濫用急症室服務。一些輕症的需求可以利用遠程醫療或其他的診所設施，包括私營系統都可以幫到市民。

至於公立醫院服務方面，盧寵茂指當局有一個「應變系統」，現時仍處於二級的階段，努力希望維持正常的服務，但如有需要的話，當局會調整應變級別，務求有足夠的設施照顧這些有需要的病人。

被問及接種率達到多少才可以考慮取消「疫苗通行證」，他又重申，現時「一老一幼」接種率仍處於低水平，嬰幼兒的接種率只有2成許， 而80歲或以上的長者仍然有百分之38（應為百分之28）未接種疫苗。他形容情況「不太理想」，對醫療系統造成壓力，對他們來說，亦存在一個非常大的健康風險。

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記者：黃穎津