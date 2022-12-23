【冬日美食節】維記登陸香港冬日美食節　隨產品附送限量版冰袋

▲ 維記首度登陸香港冬日美食節。（圖片由品牌提供）

冬日美食節開鑼！今年牛奶品牌「維記牛奶」(維記) ，以「以您維鄰 • 與您維伴」爲主題參與本地冬日盛事「香港冬 日美食節」，陪伴大家歡渡聖誕。與本地藝術家 Rickubic 繼續擕手合作，為維記會場內的展位展現其本地品牌插畫風格的特色，亦為維記設計了獨一無二的限量版冰袋，並隨產品附送。

維記扎根香港 82年，一直提供牛奶、雪糕及乳酪產品予香港人。維記指在為期五天的「香港冬日美食節」，除了維記各款口味的雪糕、雪米糍、乳酪飲品、風味牛奶陪伴大家渡過聖誕歡樂時刻，還有大家期待以久的雪糕口味重磅回歸，讓您在港依然可以享受冬日味覺之旅，感受濃厚節日氣氛。

「嚐 • 維記」活動詳情

日期：2022年12月24日至28日（星期六至星期三）

時間：

2022年12月24日至27日 10:00-20:00

2022年12月28日 10:00-19:00

地點：灣仔香港會議展覽中心3號館3S01-08展位

活動網址請按此。

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責任編緝：蕭雅文