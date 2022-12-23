  • 19°C
香港時間 : 20221224日 (週六) 12:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【冬日美食節】維記登陸香港冬日美食節　隨產品附送限量版冰袋

休閒消費 10:00 2022/12/23

分享：

分享：

熱門 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

維記首度登陸香港冬日美食節。（圖片由品牌提供）

冬日美食節開鑼！今年牛奶品牌「維記牛奶」(維記) ，以「以您維鄰 • 與您維伴」爲主題參與本地冬日盛事「香港冬 日美食節」，陪伴大家歡渡聖誕。與本地藝術家 Rickubic 繼續擕手合作，為維記會場內的展位展現其本地品牌插畫風格的特色，亦為維記設計了獨一無二的限量版冰袋，並隨產品附送。

維記扎根香港 82年，一直提供牛奶、雪糕及乳酪產品予香港人。維記指在為期五天的「香港冬日美食節」，除了維記各款口味的雪糕、雪米糍、乳酪飲品、風味牛奶陪伴大家渡過聖誕歡樂時刻，還有大家期待以久的雪糕口味重磅回歸，讓您在港依然可以享受冬日味覺之旅，感受濃厚節日氣氛。

「嚐 • 維記」活動詳情

日期：2022年12月24日至28日（星期六至星期三）

時間：

2022年12月24日至27日 10:00-20:00

2022年12月28日 10:00-19:00

地點：灣仔香港會議展覽中心3號館3S01-08展位

活動網址請按此

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編緝：蕭雅文

相關文章

【周末好去處】微縮展覽重溫香港歷史　60年代建築微縮模型首公開
14:29 2022/12/23
【周末好去處】微縮展覽重溫香港歷史　60年代建築微縮模型首公開
【聖誕2022】元気寿司外賣聖誕盛餐目　訂餐換限定屋太君德德列車之旅飛行棋
16:25 2022/12/23
【聖誕2022】元気寿司外賣聖誕盛餐目　訂餐換限定屋太君德德列車之旅飛行棋
【聖誕節目2022】杏花新城歌聲熱舞炒熱聖誕節 沙田好運中心推「聖誕好運GOAL市集」
19:03 2022/12/23
【聖誕節目2022】杏花新城歌聲熱舞炒熱聖誕節 沙田好運中心推「聖誕好運GOAL市集」

你可能感興趣

【周末好去處】微縮展覽重溫香港歷史　60年代建築微縮模型首公開
14:29 2022/12/23
【周末好去處】微縮展覽重溫香港歷史　60年代建築微縮模型首公開
【聖誕2022】元気寿司外賣聖誕盛餐目　訂餐換限定屋太君德德列車之旅飛行棋
16:25 2022/12/23
【聖誕2022】元気寿司外賣聖誕盛餐目　訂餐換限定屋太君德德列車之旅飛行棋
【聖誕節目2022】杏花新城歌聲熱舞炒熱聖誕節 沙田好運中心推「聖誕好運GOAL市集」
19:03 2022/12/23
【聖誕節目2022】杏花新城歌聲熱舞炒熱聖誕節 沙田好運中心推「聖誕好運GOAL市集」
產品 餐廳情報 正能量 著數優惠 乳酪 美食 香港會議展覽中心 文娛藝術 展覽 美食節

最高瀏覽

【一家團聚】15個月終與家人團聚　洪天明提出移居上海太太周家蔚三字回應
13:30 2022/12/23
【一家團聚】15個月終與家人團聚　洪天明提出移居上海太太周家蔚三字回應
【楊明判監】楊明須在獄中坐足18天過新年 　憂心安全要求保護
10:44 2022/12/23
【楊明判監】楊明須在獄中坐足18天過新年 　憂心安全要求保護
【女友變舅母】34歲男幫舅父做結婚司機　新娘竟是18年前初戀女友
10:43 2022/12/23
【女友變舅母】34歲男幫舅父做結婚司機　新娘竟是18年前初戀女友