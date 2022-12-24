【酒吧盜竊】南亞陪酒女獻香吻伺機偷取或盜用信用卡　警拘13男女涉串謀盜竊等罪

▲ 陪酒女獻香吻伺機偷取或盜用信用卡，警拘13男女涉串謀盜竊等罪。 （警方直播）

過去一個多月，灣仔警區接獲多個外籍酒客報案，報稱在灣仔酒吧區消遣後，信用卡被盜用在酒吧內購買大量貴價香檳，或信用卡被偷去，在其他相關商店消費。

灣仔警區刑事支援隊接手調查，聯同反黑組分析閉路電視，留意到多名衣着性感的南亞裔陪酒女子在酒吧容許之下，假扮為酒客，在多間酒吧流連，伺機靠近醉酒客，「半呃半哄」誘使酒客「碌卡」，購買多支貴價香檳即場飲用。

陪酒女子大多為數3至4人為一伙，專向獨身酒客下手，她們擔當不同角色，有人負責用美色分散受害人注意力，如現場接吻、或做出大量令人咋舌的親密行為；有人負責偷取信用卡、有人將未開樽飲用的香檳即場倒賣給酒吧職員，或到鄰近酒吧放售圖利。

由昨晚（23日）至今晨（24日），灣仔警區刑事部派遣放蛇人員，在灣仔酒吧區展開「彩霞」拘捕行動。行動中，一名陪酒女子勾搭放蛇人員，要求他們購買高價香檳，並試圖偷去人員的信用卡。拘捕行動隨即展開，警方在5間目標酒吧以盜竊、串謀盜竊、處理贓物罪，拘捕7名酒吧職員、6名南亞裔女子，年齡介乎34歲至49歲。警方亦檢獲38支香檳、單據及數簿。同時，警方亦在行動中拘捕1名英籍通緝人士，他涉嫌欠交罰款。

警方表示，近日留意到南亞裔，特別是菲律賓籍為主的性感女子，針對外籍醉酒客的街頭罪行。調查發現，酒保會故意用手機拍下受害人簽賬的過程，企圖誤導警方，相信他們是自願簽賬。但經警方後期整合調查，以及分析犯案手法，發現涉案酒保和性感女子有明顯串通，包括在未經受害人的同意下，用受害人信用卡購買數支貴價香檳，或將貴價酒轉售予附近酒吧酒保以作變現。有時性感女子會誘使對方發生性行為，以搏取其信任以混淆視聽。

本次行動中，警方首次發現有酒吧職員串通陪酒女子詐騙醉酒客。基於牽涉人員眾多，而且手法純熟，警方不排除他們是有組織、有預謀針對獨身醉酒客，誘騙他們購買貴價酒，在不清醒情況下承擔大額賬目。

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記者：黃穎津