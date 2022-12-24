【暖心手作】屯門華都商場驚現「棄嬰」　港媽揭開簡陋聖誕裝置背後藏洋蔥

▲ 屯門華都商場的簡陋聖誕裝置內的聖嬰似足棄嬰，有港媽揭開原來背後是一名伯伯的用心之作。

「平安夜，聖善夜……照著聖母也照著聖嬰……」屯門一個商場的聖誕裝置以馬槽內的聖嬰為題，卻不見了聖母，只有淍零的聖誕樹和數盞燈飾作伴，似足一名棄嬰，惹來大批網民嘲笑。不過，一名網民留言揭開了簡陋布置的背後原來有洋蔥，網民馬上轉軚不再嘲笑，更學懂欣賞箇中的心意。

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一名街坊日前在facebook群組「真.屯門友」發帖文，指華都商場今年的聖誕佈置終於登場，並分享數張照片，「詢眾要求聖嬰重現，可惜冇咗媽媽同馬馬」。從照片中可見，聖誕裝置以馬槽內的聖嬰為主題，整個被吊在扶手電梯旁，而「聖嬰」則被放在白色箱內，附近則有一棵較淍零、沒有飾物的聖誕樹，另有數盞燈飾。

馬糟內沒有聖母照著聖嬰，被街坊網民笑稱「聖嬰變棄嬰」，不少網民看過照片後直言佈置簡陋得令人尷尬，「係咪未完成？而家個樣似棄嬰」、「BB好寂寞」，又笑稱華都商場每年的聖誕裝置都別具風格，「華都每年聖誕裝飾都唔會令人失望，每次都好爆趣」、「真係唔識欣賞，好地地放喺地下咪冇事囉，凌空吊起個棄嬰係咩玩法」。

▲ 屯門華都商場今年的聖誕佈置終於登場！（「真.屯門友」facebook圖片）

母子欣賞伯伯製作︰佢慢慢痴花紙

不過，一名港媽街坊分享一次見聞，原來簡陋的聖誕裝置背後藏洋蔥，是一位伯伯在停車場用心手作，從此不再嘲笑他的製作，更帶兒子一起欣賞伯伯的手作過程，學會了尊重。

以前我都覺得好好笑，直到有年見到個伯伯嚮停車場度好用心慢慢咁整，從此我就由笑變到學會欣賞……伯伯都一把年紀，好用心，有年佢整摩天輪，我仲同個仔企嚮度睇佢慢慢痴啲花紙，自此我真心欣賞呢啲作品背後既努力。

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港媽語重心長道，在現今個個商場都大灑金錢買靚靚裝置，難得有人還會用心自製大型裝置，「雖然未必係大眾覺得靚嘅野，不過嗰份心思係值得尊重，我諗伯伯出發點都係想大家見到開心。」

網民不再嘲笑︰伯伯敬業樂業

至於伯伯的身分，港媽不肯定是否商場管理員，只知道他在其他佳節都有作品。網民得悉後紛紛感謝伯伯的付出，令街坊多了一份屯門獨有的美好回憶，並祝福伯伯身體健康。點擊圖片即睇更網民意見︰

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責任編輯︰林綺玲