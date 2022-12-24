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【無情家庭】絕情老公奶奶帶走全屋物資回鄉避疫　確診人妻被遺棄哭訴只剩爛水果

親子 16:36 2022/12/24

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近日內地疫情持續升溫，多個地區感染人數不斷飆升，很多確診者須留在家中自我隔離。山東一名人妻確診後，依例留在房間內自我隔離，詎料翌日起身時，驚覺家中空無一人，才知道奶奶和老公以「擔心孩子感染」為由，清晨偷偷離家回鄉避疫。但是最叫人妻心寒的是，老公竟然絕情到把家中所有物資都搬走，只留下一條爛香蕉和一個壞梨，人妻崩潰哭訴：「真的是壞良心，我覺得自己好可憐！」

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根據內地傳媒綜合報道，山東菏澤一名人妻於本月17日晚上感到身體不適，隨即做快測確診為陽性患者，因此便自行在房間內隔離。沒想到翌日早上起來，發覺奶奶和老公已帶走孩子，全家齊齊回鄉避疫。渾身難受的人妻哭訴說，起初覺得自己也可以照顧自己，但是半夜睡醒起來打算吃水果時，才發現原本囤滿物資的水果櫃，竟然被老公清空，只剩下一條爛掉的香蕉。

人妻緊接再翻查櫃內物資時，找到一個驟眼看似完好無缺的梨子，原本還有一絲溫暖。豈料，當梨子一拿上手，人妻才驚覺梨子底部原來都已壞掉，因此老公才會留下，令人妻瞬間崩潰。她哭訴說，平時一家人的關係不錯，沒想到「確診見真情」，夫家一知道她確診後，做事竟然可以如此絕情，真的是壞良心，我感到自己好可憐。

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短片一出，迅即引起網民熱議。不少網民對人妻的遭遇表示同情，並指責夫家做法絕情冷漠。有網民形容事件是「夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛」真人版，又批評「孫子、奶奶走，可以理解；老公走，就有點太不厚道了，還把物資拿走，更是無法原諒」、「患難見人心，誰都說不準」、「這個丈夫可以成為前夫了」。

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責任編輯：羅嘉欣

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