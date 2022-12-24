【假日好去處】全港十八區煤氣設施換童趣新裝　煤氣調壓室變身列車立體感十足

▲ 全港十八區煤氣設施換童趣新裝。（煤氣公司提供）

煤氣公司為全港十八區，每區一個煤氣設施換上新裝。當中17個煤氣設施，成為了早前由煤氣公司舉辦的「童心燃亮綠色城市」繪畫比賽獲獎作品的新畫框。這些作品童趣十足，表現出小朋友對綠色城市的想像和希冀，為煩囂鬧市增添色彩及活力，透過鏡頭來捕捉這些童心畫作更是充滿夢幻感。

其中初級組冠軍文信一同學的作品，展示於觀塘錦泰樓，作品概念是環保的綠色城市，畫中鼓勵大眾多乘搭公共交通工具，使用單車代步，不但減少碳排放，也可鍛鍊身體。文同學表示：「看到自己的畫作印在煤氣設施上實在非常興奮，這是一份難忘的聖誕禮物。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

高級組冠軍得主王顥霏同學的作品則展示於東涌文東路海堤灣畔，王同學的作品描繪了，低污染、高科技綠色城市的面貌，包括用環保材料而建造的大廈、零排放的水陸空三棲交通工具等。對於畫作在社區展覽，王同學表示非常高興：「感謝主辦方給予我的肯定，希望大家喜歡我畫中充滿綠色、生機勃勃的綠色城市。」

除了比賽作品外，煤氣公司更邀請了本地插畫師徐羨曾（阿徐）為位於油尖旺區的煤氣設施美化設計，作品以煤氣公司成立160周年及「智慧燃展未來」為主題。阿徐期待作品於戶外展出時，大眾可以近距離「打卡」。而這次作品以太陽能板為梯級，傳遞煤氣公司拾級而上，不斷進步，而太陽則代表希望，未來繼續保持向上的活力。

煤氣公司續指，尚有一區的煤氣設施藏有「彩蛋」，位於南區業興街的煤氣設施化身成一個3D立體車站，煤氣調壓室變身列車，三邊圍牆及地下畫上城市景色，彷彿列車於城市中遊走，立體感十足。原來這個煤氣設施是以早前「城市藝裳設計比賽」的得獎作品作美化，得獎設計師盧廷銓以「島南隨意門」為主題，為這個煤氣設施度身設計。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津