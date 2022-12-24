【病毒肆虐】冬季流感高峰期來襲　醫生推介5類食物增强免疫力

▲ 冬季流感高峰期來襲，醫生推介5類食物增强免疫力。（iStock圖片）

踏入冬季流感高峰期，要預防病菌，必須提升自身抵抗力，而飲食絕對是重要一環，有醫生分享了5類食物，有助抗發炎、提升免疫力。

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台灣五股翔展診所院長傅裕翔醫生近日於Facebook專頁發文，最近是流感的好發季節，要提升身體免疫力，幫助身體減緩發炎和對抗外在的致病原，可以從飲食入手。

他列出5類食物，有提升免疫力、抗發炎，預防感冒：

維他命C食物：維他命C能夠增強免疫系統，由於是水溶性維生素，需要不斷透過飲食補充，建議可透過菠菜、番石榴、奇異果、木瓜、彩椒等攝取。

薑辣素食物：薑所含的薑辣素能夠減緩發炎、促進血液循環、加速新陳代謝。不過要注意如果已經感冒，喉嚨紅腫疼痛，此時便不要進食薑來刺激喉嚨，重感冒亦不宜喝薑茶。

花青素食物：花青素能夠加強泌尿系統、減少發炎症狀，可透過藍莓、葡萄、黑梅、蔓越莓、茄子等攝取。

葉酸食物：葉酸能幫助免疫細胞分裂複製，在病毒入侵時更快增強免疫力，建議進食牛油果、蘆筍、椰菜花、黃豆、黑豆等。

Omega-3食物：減緩身體發炎症狀，可多吃三文魚、鯖魚、秋刀魚、金槍魚等。

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責任編輯：羅嘉欣