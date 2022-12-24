【好人好事】留學生到港即收確診通知　隔離酒店拒收深夜徘徊街頭終獲警隊收留

▲ 警員安排2名學生於西九龍衝鋒隊基地短暫休息，並為他們提供食物。（Facebook 香港警察 Hong Kong Police）

市民若確診新冠肺炎，一般都會選擇在家或到社區隔離設施休養。不過在周四（22日）傍晚，兩名留學韓國的內地學生坐飛機到香港過聖誕，準備離開機場並乘車到朋友家中期間，卻突然收到衞生署的「陽性」檢測通知，令他們頓時陷入徬徨。

為免感染其他人，2名學生選擇不到訪朋友住所，自行去隔離酒店。奈何酒店不接受未預約住客，他們只能於街頭徘徊，等待衞生署進一步通知。

2名迷途羔「陽」無助之下，打算尋求警方協助。西九龍衝鋒隊第三隊人員在23日凌晨時分，於渡船街發現該2名學生並提供即時協助。經過人員聯絡不同部門之後，了解到要第二日上午才可以安排兩位學生前往隔離中心，於是人員便安排他們於西九龍衝鋒隊基地短暫休息，並為他們提供食物。

2名學生最終在23日的中午時分，成功登上檢疫巴士出發往竹篙灣社區隔離設施。學生們更表示：「如果沒有他們（警察）真的不知道我們要怎麼辦，再次向他們道謝！」

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記者：黃穎津