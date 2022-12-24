【娛圈囍事】劉佩玥對結婚失幻想　周志文尊重並配合另一半

▲ 周志文和劉佩玥一同受訪。（林宇翔 攝）

前TVB「東張女神」林希靈於今天（12月24日）與ViuTV小生陳安立在深灣遊艇會結婚，可喜可賀！

在圈中人緣甚廣的林希靈和陳安立的兄弟姊妹團陣容強大，陳安立的兄弟為許家傑、周志康、周志文、陳偉洪、羅天宇及籃球員蘇伊俊，而林希靈姊妹則為黃愷怡、鄺潔楹、李雯希及3位圈外朋友。

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見證好友結婚

兄弟之一的周志文和劉佩玥（Moon）一同接受TOPick訪問，Moon表示感動，「希靈是入行後認識，大家未必知道我和陳安立是中學同學，是師兄妹。」

她續指：「我應該比更多人認識他更久，他們今天拉埋天窗，希望他們幸福快樂、長相廝守。」

周志文謂：「我知道Brian和希靈都是很有計劃的人，他們拍拖不久很快便覺得對方是適合的人。他們很有想法，會將腦海裏所發生的事一步步地走，一切在他們的想法內實行。」

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劉佩玥對婚禮沒幻想

Moon：「一向對結婚都覺得沒所謂，可能已過了幻想婚禮的時間，廿多歲時或會幻想，現在則覺得結不結也沒所謂。兩個人不一定要結婚，最重要是開心。」

她沒想過如何舉行一個婚禮，「最好不要太煩，我很怕麻煩，最重要是簡單，可能就簽個紙便完成，總之幸福便好。」

周志文指男仔在這方面會少一點，他覺得：「要尊重另一半的想法，很多女士從小到大對婚禮都有一定的想法，作為男性就是盡量聽從和配合，因為這事對女性來說比較重要，所以很需要尊重。」

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