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【防疫措施】酒吧業界料聖誕生意增1成　聖誕節正日訂座率超7成

社會 15:25 2022/12/24

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（資料圖片）

聖誕節一直屬於酒吧業傳統旺季。香港酒吧業協會主席錢雋永表示，受惠於政府在聖誕節前夕放寬措施，業界平安夜（即今晚）的訂座已爆滿，而聖誕節（25日）的訂座率亦逾70%。他指出，措施放寬後，酒吧的入場程序簡化成功吸引更多市民來消費，加上連日公眾假期及節日氣氛帶動下，預料業界於聖誕檔期的生意額增加10% 

錢雋永表示，酒吧業受惠政府防疫政策放寬，包括取消岀示快速測試陰性結果證明及場所的客量限制和毋須掃瞄「安心岀行」，加上長假期因素帶動下，業界於今晚平安夜的訂座已爆滿，聖誕節正日的訂座率已超過70%。他指出，放寬措施方便客人到酒吧消遣，而適逢平安夜、聖誕節後，接連有兩日的公眾假期，在節日氣氛的帶動下，業界的生意額有望上升10%。

自酒吧防疫措施於前日（22日）放寬後，他表示，不少客人反映因入場程序變得簡單，入場後更能玩得盡興。他指，此舉亦減少酒吧老闆及員工與客人在入場時發生衝突的機會，而業界也不需再擔心因為遺漏檢查客人的檢測證明而被罰停業，減輕業界管理及營運壓力。

他亦留意，很多熟客近日從其他場所回流酒吧消費，亦吸引一批新客人入場消費，相信在節日氣氛推動下，新客源的生意額有望持續增加。他續說，政府雖然聖誕節前夕放寬措施，但很多市民早已規劃行程，假若政府能再提早一星期放寬措施，客人便能及早計劃及訂座，對業界生意的幫助相信較現時大。

他希望，政府能進一步放寬防疫政策，包括取消每枱6人的人數上限，使業界毋須再擔心因遺漏檢查每台人數等情況而被檢控被罰停業。另外，他希望政府能盡快通關，讓內地遊客重回酒吧消費，帶旺業界生意，邁向全面復常之路。

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記者：黃穎津

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