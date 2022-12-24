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【新冠肺炎】人妻染疫高燒不退　飲童子尿治病：一口3小時見效

食用安全 17:24 2022/12/24

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人妻染疫高燒不退，竟飲童子尿治病。（iStock圖片）

內地疫情嚴峻，市民瘋狂搶購藥物，不少確診患者甚至得不到足夠藥物。近日一位染疫人妻發高燒不退，竟選擇喝童子尿，更稱「喝一口3小時見效」，引起網民熱議。

最新影片：

根據內地媒體報道，該名人妻在抖音發布影片，指自己發燒了一整個晚上，喝了一口童子尿後，兩、三小時便退燒了。她又建議，家中有小朋友的可以試試，更稱「早晨第一泡尿最好」，又形容很難聞，但有效果。

我感覺我的喉嚨都快熱熟了，喝了一口尿，三個鐘就退燒了。

影片引起內地網民熱議，不少人對此表示無法理解，「真燒得不輕」、「2023年了還有人信」、「真的秀，別的就算了，還真有信童子尿的？玩復古流是吧」。該名人妻目前已將影片刪除。

影片目前已被刪除。（微博圖片）

中醫：沒有可靠証明對人體有益

飲尿可治病？註冊中醫宋振基曾指出，《中華人民共和國藥典》中有「人尿」這一條目，但現行的《藥典》已將其取消。

尿液當中雖然大部分屬水分，但當中含身體代謝廢物 ，亦可能含細菌，雖然很少出現因飲用尿液出現的身體毒害的報道，但亦沒有可靠的証明尿液對人體有裨益，所以不建議任何人士嘗試。

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責任編輯：羅嘉欣

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