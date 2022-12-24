【嫁港攻略】5大紀律部隊筍盤多嫁得過　內地女激讚薪高糧準婚後有樓分

香港公務員出名薪高糧準福利好，因此一向被視為「鐵飯碗」，深受不少打工仔歡迎，最近更成為內地女生尋找理想姻緣的目標。有婚姻配對公司在其社交平台「小紅書」分享一名內地女生成功脫單的勵志經歷，內文激讚她的香港公務員男友人工高、褔利好，婚後福利更叫人嘖嘖稱羨，除了完善的生活和教育福利之外，婚後更可獲分100多坪（即超過300呎）單位，極力推介其他內地女生在香港五大紀律部隊物色筍盤男友。

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該婚姻配對公司分享的勵志故事源自江蘇一名33歲女生，這名女生在文中提及自己是典型的南方女孩，屬於溫柔居家的類型，因此一向追求穩定平淡的感情。由於她出身於內地公務員家庭，因此對公務員甚有好感，一直希望可在香港找一個公務員結婚。然而，她來港後，身邊的同事或同學都清一色是「港漂」，故此連認識香港男生的機會都沒有。

直至在婚配公司安排下，她才認識了兩名在港從事公務員的男生，分別是在香港一間金融機構工作的32歲男生，與及在香港入境處工作的38歲男生，最後她選擇了後者做男友。

欣賞男友對內地文化心態開放

女生解釋說，雖然男友年紀比她大5歲，但是對方穩重顧家，不用上班時會主動做家務，加上他平日工作繁忙，因此社交圈子和她一樣簡單乾淨。重點是男友同樣是公務員家庭出身，進一步覺得彼此更有緣份。她又欣賞男友對內地文化存有開放心態，雖然他從未去過內地，不了解當地文化，但是當她分享內地美食時，男友都表現出深感興趣，「不像有些香港人對內地有莫名偏見」。

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若要婚後生活好 紀律部隊最好

該女生又提及當初選擇公務員做男友，旨在貪圖公務員薪酬穩定。惟當她和男友深入交往後，才發覺香港公務員不僅人工高，整體員工褔利都超級好。她分享了香港公務員的薪級表，指中層職員一般起薪點都由30點往上走，即起薪點普遍超過5萬港元的月入水平，而且每年都有增薪點，意味著每年收入都有穩定升幅。

像他工作了這麼多年，工資已是我一倍多。

她又引述香港公務員不僅基本員工福利好，婚後的生活教育福利更加完善，當中紀律部隊的房屋福利更加叫人羨慕不己，因此紀律部隊在相親市場非常受歡迎。

香港房子超貴，但他們（紀律部隊員工）只要結婚，就會分套100多坪的房子，我真的驚了。

該女生又分享了香港五大紀律部隊標誌的圖片，包括入境處、警察、消防員、海關及懲教人員。她又毫不吝嗇分享欣賞男友外貌和身型之外，更點名稱讚穿著制服的男友很帥，「原本以為只有警察才會穿著制服，原來他們也要，有點帥」，進一步推介內地女生積極在這五個圈子物色男友。

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責任編緝：王明芳