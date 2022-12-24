【舊日的足跡】親述阿Mo狀況讚So Ching不離不棄　李盛林回應花姐是否曾探訪兒子

▲ 李盛林上港台節目《舊日的足跡》受訪。

在MIRROR演唱會中受傷的舞蹈員李啟言（阿 Mo）目前仍在留醫接受治療，情況一直備受外界關注。

阿Mo的父親李盛林牧師接受香港電台第一台《舊日的足跡》的訪問，講述兒子的情況，並提到阿Mo女友兼COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）的付出，以及李澤楷提出的經濟支援。

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回港看阿Mo

李盛林牧師移居加拿大多年，當他得悉阿Mo發生意外後便立即回港。

「第一眼看到他，內心好矛盾， 感謝神他依然生存！如果當時他的舞姿不是垂下頭，便會即場破頭而沒有了。」

李牧師續說：「另一方面，我感到心痛，因為見到他非常無助。後來重看事發那一幕，我一直心跳、難受、好激動，因為一秒前和一秒 後的他完全變了另一個仔，另一個世界！」

李牧師又說：「阿 Mo 好喜歡跳舞，當年他在理大讀生物 醫學尚有一個學期便大學畢業，但他要去跳舞，最終我們都接受和尊重他從興趣方面發展。阿 Mo 好努力去美國、韓國等不同地方學習，我們也全力支持！」

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▲ 《舊日的足跡》。

阿Mo勇敢面對

「阿Mo入手術室前，醫院安排我們以視像給他打氣鼓勵。我請他耐心祈禱。醫生說他好叻， 沒有哭，也沒有怨天尤人，好勇敢鎮定地面對。」李牧師說。

早前阿 Mo 的情況較穩定，李牧師曾回加拿大處理事務。

他表示與家人已移居當地 30 多年，現已決定回歸香港，並說多倫多的醫療教授指，現時醫 院給阿 Mo 的復康儀器非常先進，當地的也未必及得上。

李牧師謂：「醫生初時診斷他 95%不能康復，但我當牧師和神學教授數十年，知道好多醫生稱沒辦法的（個案），也有病人神蹟地活下來，所以我會看那 5%。」

他引用聖經：「詩篇第27篇13、14節說:『我 若不信在活人之地得見耶和華的恩惠，就早已喪膽了，所以你們要等候耶和華壯膽。』活人之地講數據、現象和經驗，但這裡依然有神的恩惠。」

▲ （IG圖片）

為阿Mo發代禱信

醫生曾診斷阿 Mo 要在 ICU 待一年半載，結果他四個多星期便可以離開。李牧師為兒子多次發出代禱信。

他稱：「因為（傳媒）沒有方法取得真實資料，初期很多報道並非完全正確，那不如由自己去寫。」

他續說：「阿Mo的師母羅乃萱是我的大學同學，每次我發信去朋友圈，她也會幫我轉發至公眾，經常都收到有很大的迴響。其實每封代禱信都經過阿Mo拍板，我只是負責起稿的。」

▲ （IG圖片）

事件發生迄今已五個月，李牧師發出了超過 20 封代禱信。「感受到親情和外界的愛，很多未信教的朋友為教徒祈禱，這是第一次。也感謝那一班守在我兒子身旁的舞者，特別是張梓峯。我好感激他們對兒子的支持。我們曾經見面，更相擁而哭，我要給他們一些鼓勵。」

他沒有怨，並謂：「只是和太太同樣在想，我們可以代替兒子嗎？不能動、受重創的可以是我們嗎？......我當然希望阿Mo立即可以康復站起來，但我都請他繼續堅持，不要心急。正如十月懷胎一樣，胎兒不能一夜變成嬰孩。」

▲ （IG圖片）

大讚So Ching

提到阿Mo的女朋友So Ching，李牧師指對方是兒子在信仰以外最大的支持。「她是一個好單純的女孩，好願意為阿Mo付出。醫護說她已經是一個照顧重創病人的專家，如他（阿 Mo）要轉姿勢，她好純熟，好夠力。雖然她好瘦，但一下子便可以轉到位置。」

問到可會鼓勵她復工？李牧師說：「這要由她自己決定了。（她一句世界變了......有人說她放負。）我覺得她承受好大壓力，外人不能了解，她也需要一種內心世界的表達。她是一位新的公眾人物，IG粉絲也有24萬人，好多人關懷她，相信她會懂得如何去調節自己。在我眼中她是正面的。」

▲ （IG圖片）

李澤楷經濟支援

有報道指演唱會主辦單位集團主席李澤楷意欲經濟支援阿Mo，李牧師回應稱：「醫藥費方面， 李先生提出私人支援1000萬。其實他事先來探望過一次，我們短暫交談，他有提及，但我沒有回應，直至他將事情公開。」

他續指：「其實當時外界還有很多有關金錢、物資、醫療方法等等訊息，我只說當時不是最合適的時間。我禮貌回應暫時不要談這些，等待報告讓我們明白為甚麼阿Mo這麼年輕要承 受這樣大的創傷。之後李先生沒有直接聯絡，間接是有的。（花姐呢？）可能不太方便吧！」

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