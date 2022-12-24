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【內地通關】李家超：中央同意逐步有序全面通關　1月中前落實

社會 16:43 2022/12/24

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李家超指中央同意逐步有序全面通關，1月中前落實。（林宇翔攝）

特首李家超昨日（23日）到北京述職，今日（24日）下午回港。

李家超宣布，中央同意逐步有序全面通關。港府將即時聯繫有關單位，包括衞健委、港澳辦、廣東省及深圳市政府，積極尋求獲得共識的方案，報請中央審批。他表示，目標是盡快達成共識，將雙方同意的方案予中央審批，在1月中前落實。

在制訂整個通關過程中，李家超指要做到逐步、有序、全面。他指出，通關需求在初期料會相當大，市民期望盡早過關探親團聚、招商、工務、甚至旅遊，故必須要做到安全有序，展開通關的安排。李家超指，港府將與廣東省及深圳市政府考慮每日人數，以及通關口岸。第二，亦要兼顧兩地疫情變化及風險管理，按措施優化制訂方案。第三，在盡量滿足需求，及安全有序的要求之下，盡量取得最有利的平衡。

李家超表示，特區政府將即時成立通關事務協調組，成員包括整個政府15個局，由政務司司長帶領，全面推進工作。工作包括由政務司司長牽頭，與內地單位溝通協調，盡快制訂方案。

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記者：黃穎津

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