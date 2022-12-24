【殺妻滅子】夥情婦謀殺老婆3歲兒肢解燒屍　狠心人夫21年後出獄︰去找外母謝罪

▲ 內地貴州一宗「殺妻滅子案」轟動一時，被指是兇手的李玉前21年後刑滿出獄，他堅稱自己是無辜。

內地貴州一宗「殺妻滅子案」轟動一時，2001年3月21日，人夫李玉前被控與小三合夥殺死妻子和3歲兒子，更肢解燒屍拋棄。21年後他刑滿釋放，強調自己未曾犯案，只是犯錯出軌。他感謝家人的支持和信任，「我相信兇手一定會找到的。」

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據內地《極目新聞》報道，2001年3月，貴州六盤水市發生一宗兇案，一對母子遇害。當時31歲的丈夫李玉前先報警稱妻兒失蹤，但警方在其家中查到死者血跡，被鎖定為是嫌疑人。當時檢控方指出，李玉前因為出軌被發現後，夫妻關係惡化，故找來姓孟的情婦共同犯案。

3月20日凌晨，李玉前回家後，先掐死了妻子，再用枕頭焗死3歲半的兒子，之後如常上班。當晚李玉前找來小三，聯手將妻子和兒子的屍體肢解，接著分裝在4個編織袋內，再由小三背到煉鐵高爐焚化，毀屍滅跡。

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案件有疑點發還重審

李玉前在一審時被判死刑，孟姓小三則犯了包庇罪，被判處8年有期徒刑。李玉前當時喊冤申訴，二審改判死緩。此後，李玉前及其家屬不斷申訴，至2020年，貴州省高院經再審後認為，原判認定李玉前故意殺人存在疑點和矛盾，故裁定撤銷一、二審的裁決，發回重審。

2022年11月23日，該案在貴州省貴陽市花溪區人民法院重審，因案情複雜，案件尚未當庭宣判。而12月22日到了李玉前服刑期滿出獄的日子，他的大哥李玉山和家人一早到監獄等候迎接，並做了豐盛菜餚等他回家。李玉前感慨道︰

這些年變化太快，也沒有見過智能手機，聽說有微信、有抖音，但沒用過。

▲ 李玉前一家團聚。（網上圖片）

先去外母家謝罪

李玉前接受訪問時表示，2003年到2004年被維持一審判決時，是他最為黑暗的時刻，因他堅信自己是無辜的，「申訴那麼多年，也要感謝哥哥和家人一直以來的支持。」他只應承自己當年出軌，會盡快去外母家謝罪。對於此案法院還未宣判，李玉前表示，無論法院怎樣判決他都能夠接受。

我明白自己當時犯了錯，確實出了軌，在監獄里我也一直在懺悔。但我也想為被害的妻兒討回公道，我相信兇手一定會找到的。

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責任編輯︰王明芳