【打擊毒品】加拿大海運天花板藏大麻花　市值約6,000萬元海關拘2男

▲ 加拿大海運天花板藏大麻花，市值約6,000萬元海關拘2男。（政府新聞處）

香港海關12月9日在葵涌海關大樓驗貨場檢獲約348公斤懷疑大麻花，估計市值約6,000萬元。

海關當日透過風險評估，在葵涌海關大樓驗貨場檢查一件由加拿大抵港，報稱載有天花板的海運貨物。經檢查後，海關人員發現貨物內共有40箱，該批懷疑大麻花收藏於掏空的天花板內，共重約348公斤。

跟進調查和進行監控遞送後，海關人員昨日（23日）在新蒲崗拘捕2名分別32歲及34歲懷疑涉案的本地男子。案件仍在調查中。

聖誕及元旦假期將至，海關預計本地毒品需求會有所增加，因此會於長假期前夕進一步加強執法，嚴厲打擊各類販毒活動。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

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記者：黃穎津