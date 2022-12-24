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【聖誕市道】海港城料人流比去年高1成　推旅客專享優惠贈5萬份禮品

社會 18:34 2022/12/24

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海港城料人流比去年高1成。（湯致遠攝）

今年聖誕海港城以「我們的快樂聖誕UniChristmas」爲題，將海運大廈露天廣場打造成閃亮「旋轉獨角獸樂園」，吸引大批市民前來打卡。為讓市民及訪港旅客感受香港聖誕的濃厚節日氣氛，海港城大型戶外聖誕裝置的亮燈時間在12月24日平安夜及12月31日除夕夜延長至凌晨12時15分。

海港城今日（24日）平安夜亦舉行特別慶祝活動，在海運大廈露天廣場大型聖誕佈置發放煙火及增添飄雪效果，並安排音樂表演和聖誕老人讓市民捐款合照。

不少顧客亦於平安夜到海港城購買聖誕禮品及享用聖誕大餐。場内多家店舖包括玩具店、生活精品、甜點蛋糕店和超市等都擠滿顧客；多家接受訂座的餐廳均已滿座，其他餐廳食肆亦出現人龍排隊用餐。部分名店更出現人龍。海港城停車場2,000多個車位於下午已經爆滿並出現車龍，預計今年平安夜人流會較去年上升10%。

為了刺激香港市民及旅客的人流及消費意慾，海港城於12月加推聖誕消費餐飲6重賞，顧客可賺取高達63,500元現金優惠券及海港城禮品卡；更於12月15日起推出旅客專享優惠，免費送出50,000份迎新禮品。

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記者：黃穎津

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