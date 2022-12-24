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鄭秀文聖誕前夕跟歌迷聚會 Sammi公布明年7月開演唱會

娛樂 15:00 2022/12/24

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熱門 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

鄭秀文跟歌迷度佳節。

天后鄭秀文（Sammi）昨晚（23日）與逾千歌迷舉行「YOU ARE BEAUTIFUL TO Mi CHRISTMAS PARTY」歌迷聚會，Sammi在台上親自宣告明年七月開個唱，承諾歌迷會「三米飯糰」Fans會買到靚位，全場歡呼。

除了演唱《Chotto等等》、《千年如一日》和《我們都是這樣長大的》等經典主打作品，Sammi還選唱《偶遇》、《後遺症》和《心事》等side tracks，歌迷都好驚喜，全場大合唱。

雖然開騷前一天，Sammi在IG表示傷風流鼻水，到診所檢測為陰性，但昨晚她上台一見到歌迷就立即生龍活虎，越唱越起勁，揚言歌迷給予她很力量，戰勝病魔。

其中歌迷上台比賽做運動，Sammi說：「我因為鍾意食嘢，所以要做更多運動。每個人都鍾意Comfort Zone（舒適區），我都會攤喺度食薯片乜都唔做，但唔可以成日係咁，一定要跳出，所以我喺瑜伽墊上印咗『DISCOMFORT ZONE』同埋一啲打氣說話。」

跟Fans大合照。

打氣語包括「PAIN IS GAIN」、「POWER ON」、「儘力就是最好」和「堅持就是勝利」，還有QR code可以睇Sammi做運動的短片，Sammi透露短片經常更新，鼓勵Fans多運動。

聚會尾聲，Sammi與全場Fans大合照，之後她不捨得離場，現場播放聖誕歌，她開心地跟住唱，歌迷就一湧而上到台前送禮物和向她揮手，齊聲跟她祝福Merry Christmas，非常熱鬧。完場後，Sammi在IG上載聚會片段，還留言感謝Fans的愛。

撰文 : TOPick柴犬出動

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