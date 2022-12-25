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【未來期望】陳茂波：2022年風高浪急　弱勢社群生活壓力仍大

社會 11:28 2022/12/25

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（資料圖片）

財政司司長陳茂波今（25日）向市民致聖誕祝賀，指還有不到一個星期，便要告别風高浪急的2022年。在踏入2023年之際，他祝願香港迎來新景象、新發展。

他強調，須注意復蘇過程難免有起伏，一些巿民、特別是弱勢社群，可能仍會承受較大的生活壓力，政府要做好關顧和支援的工作。然而，公共資源始終有限，公共財政的可持續性亦須維持，要作兼顧多方的平衡考慮。

他提到，上星期跟近百位中學生一起會面交流，希望更深入了解年青人對香港未來的想法和期望。學生以繪畫的方式，表達出心裡期盼。有些學生表達出對社會貧富差距的關注，希望弱勢社群可以得到更好的照顧和支援；有的希望香港更多元共融，一同建立一個更包容、充滿愛的社會；也有人希望香港在環保和減碳方面做得更多，為緩減全球氣候變化作出貢獻。

他形容，每一幅畫作都盛載着一份心願；這麼多幅畫作合起來，便構成了港人的共同願景，是大家共同為香港奮鬥的目標。

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責任編輯：吳卓峰

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