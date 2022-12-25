  • 17°C
香港時間 : 20221225日 (週日) 18:03
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【通關在望】港府通關事務協調組召開首次會議　兩地已互相聯繫

社會 17:32 2022/12/25

分享：

分享：

熱門 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

港府今日就通關事宜召開會議。（陳國基fb）

政務司司長陳國基今（25日）表示，港府深切明白社會各界對「通關」的殷切期盼，正爭分奪秒推進「通關」籌備工作。由陳國基擔任組長的「通關事務協調組」，今日召開協調組首次會議，就口岸運作、交通配套、風險管理等不同環節商討並協調所需準備工作，特首李家超亦特意前來囑咐官員要上下一心、做好「通關」安排。

另一方面，陳國基已與中央、廣東省和深圳市相關單位聯繫，共同向逐步、有序、全面「通關」的目標邁進。大家方向一致，就是盡快擬訂出一套穩妥的「通關」方案，達成共識後隨即提交中央審批。

李家超在北京述職後回港稱，中央同意逐步、有序、全面「通關」。行政長官已指示政務司司長領導全面推展相關工作，與中央相關部委及廣東省和深圳市政府盡快達成共識，力爭在2023年1月中之前落實「通關」方案。

陳國基強調，定必上下一心、全力以赴，抓緊溝通協調，確保「通關」方案盡快得以制訂、經中央審批後在明年1月中之前落實，讓香港與內地各類跨境往來活動逐步有序重拾正常動力。

最新影片推介：

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【通關搶貨】藥劑師憂掀搶藥潮　藥房商會：某品牌已售罄
今日 16:03
【通關搶貨】藥劑師憂掀搶藥潮　藥房商會：某品牌已售罄
【最新疫情】聖誕錄單日確診21,255宗　連續3日破兩萬宗
今日 17:22
【最新疫情】聖誕錄單日確診21,255宗　連續3日破兩萬宗
【聖誕送暖】煤氣公司向基層戶派餐飲券　受惠家庭感溫暖
今日 12:10
【聖誕送暖】煤氣公司向基層戶派餐飲券　受惠家庭感溫暖

你可能感興趣

【通關搶貨】藥劑師憂掀搶藥潮　藥房商會：某品牌已售罄
今日 16:03
【通關搶貨】藥劑師憂掀搶藥潮　藥房商會：某品牌已售罄
【最新疫情】聖誕錄單日確診21,255宗　連續3日破兩萬宗
今日 17:22
【最新疫情】聖誕錄單日確診21,255宗　連續3日破兩萬宗
【聖誕送暖】煤氣公司向基層戶派餐飲券　受惠家庭感溫暖
今日 12:10
【聖誕送暖】煤氣公司向基層戶派餐飲券　受惠家庭感溫暖
風險管理 聖誕節 李家超

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【霸氣大劉】劉鑾雄與舊愛呂麗君銅鑼灣行街　大劉怒罵踎地男︰使唔使搵人趕你呀？
今日 10:55
【霸氣大劉】劉鑾雄與舊愛呂麗君銅鑼灣行街　大劉怒罵踎地男︰使唔使搵人趕你呀？
【鍾袁大戰】袁嘉敏剖白與鍾培生關係　回應接受「經濟援助」：感覺係我貪人哋錢
15:01 2022/12/24
【鍾袁大戰】袁嘉敏剖白與鍾培生關係　回應接受「經濟援助」：感覺係我貪人哋錢
【舊日的足跡】親述阿Mo狀況讚So Ching不離不棄　李盛林回應花姐是否曾探訪兒子
17:27 2022/12/24
【舊日的足跡】親述阿Mo狀況讚So Ching不離不棄　李盛林回應花姐是否曾探訪兒子