【通關在望】港府通關事務協調組召開首次會議　兩地已互相聯繫

▲ 港府今日就通關事宜召開會議。（陳國基fb）

政務司司長陳國基今（25日）表示，港府深切明白社會各界對「通關」的殷切期盼，正爭分奪秒推進「通關」籌備工作。由陳國基擔任組長的「通關事務協調組」，今日召開協調組首次會議，就口岸運作、交通配套、風險管理等不同環節商討並協調所需準備工作，特首李家超亦特意前來囑咐官員要上下一心、做好「通關」安排。

另一方面，陳國基已與中央、廣東省和深圳市相關單位聯繫，共同向逐步、有序、全面「通關」的目標邁進。大家方向一致，就是盡快擬訂出一套穩妥的「通關」方案，達成共識後隨即提交中央審批。

李家超在北京述職後回港稱，中央同意逐步、有序、全面「通關」。行政長官已指示政務司司長領導全面推展相關工作，與中央相關部委及廣東省和深圳市政府盡快達成共識，力爭在2023年1月中之前落實「通關」方案。

陳國基強調，定必上下一心、全力以赴，抓緊溝通協調，確保「通關」方案盡快得以制訂、經中央審批後在明年1月中之前落實，讓香港與內地各類跨境往來活動逐步有序重拾正常動力。

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責任編輯：吳卓峰