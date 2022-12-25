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【最新疫情】聖誕錄單日確診21,255宗　連續3日破兩萬宗

社會 17:22 2022/12/25

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單日錄確診21,255宗。（曾耀輝攝）

衞生防護中心今日（25日）公布，今日錄21,255宗確診，連續3日破兩萬宗，當中輸入個案佔964宗，多50人死亡。

衞生防護中心正調查21,255宗陽性檢測的本地感染個案，當中包括3,928宗核酸檢測陽性個案（1 804宗確診、1 688宗無症狀感染及436宗狀況待定個案），以及16,363宗快速測試陽性個案。此外，新增964宗檢測陽性輸入個案。

死亡個案方面，單日呈報50名確診病人在公立醫院離世。另新增呈報27名危殆及31名嚴重的確診病人。

另外，屯門醫院康復大樓一個矯形及創傷科康復病房自12月19日起有5名病人確診，並有感染病徵。所有確診病人正接受隔離治療，情況穩定。有關病房已暫停接收新症及探訪安排。醫院已在相關地點進行徹底清潔消毒，並會加強執行感染控制措施。 

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責任編輯：吳卓峰

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