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【聖誕送暖】煤氣公司向基層戶派餐飲券　受惠家庭感溫暖

社會 12:10 2022/12/25

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獲贈餐飲券對姜同學（左）和家人是最窩心的聖誕禮物。（煤氣圖片）

煤氣公司今年與聖雅各福群會「助學改變未來服務」，以及香港耀能協會合作，推出「煤氣與您過聖誕」餐飲券計劃，為基層家庭送上每套價值800元的餐飲券，期望以「貼地」方式與有需要的家庭共享節日溫暖。有受惠家庭稱，餐飲券贊助家人品嘗美食，讓他們感受到節日溫暖。

有受惠家庭來自香港耀能協會的服務使用者，Terry媽媽平日忙於照顧家庭，買菜煮飯等家務一手包辦，幾乎沒有休息時間。今年聖誕，她終於可以忙裡偷閒，藉餐飲券帶兩名小朋友外出享用午餐，對Terry媽媽而言，一頓飯的休息時間已彌足珍貴，她表示「半小時的休息時間對於媽媽來講都是一種好好休息，真心感謝企業慷慨捐贈，在這疫情的情況下，讓她和小朋友都感覺到人與人之間的愛。

也有很多人都期待收到聖誕禮物，對於基層家庭而言能「加餸」已是最溫暖的禮物。聖雅各福群會「助學改變未來服務」，透過伙伴學校為基層家庭準備餐飲券。就讀小學3年級的楊同學和1年級的姜同學帶著聖誕禮物回家，與家人一起分享。

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責任編輯：吳卓峰

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