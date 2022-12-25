【通關搶貨】藥劑師憂掀搶藥潮　藥房商會：某品牌已售罄

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特首李家超已宣布，中央同意有序全面通關，盼下月中前落實。醫院藥劑師學會會長崔俊明稱，本地多款藥物也於內地變得「搶手」，包括連花清瘟膠囊和撲熱息痛等紓緩藥物，他關注倘內地居民來港買藥，使本地紓緩藥物供應變得緊張，憂市民未能購買，或轉到急症室求醫，增加公營醫療系統壓力。



崔俊明稱，本地藥廠可生產紓緩藥物，港府可跟廠家聯絡增加生產力。他又建議，這段時間本港公營醫療機構可加大採購內地生產的藥物，確保本港供應穩定；市民如果家中已有足夠紓緩藥物存貨，也可向醫生提出減少領藥數目，預留給有需要人士。



至於是否推出措施限購藥物，崔俊明認為不可取，或引起社區恐慌。

港九藥房總商會副理事長張德榮表示，本港目前某品牌的止痛退燒藥已全綫售罄，而其他類似藥物也開始供應緊絀，指以往需要一日時間到貨，但現時需要3日或以上，藥房已訂購比平時多2至3倍存量。

他又指，現時有6至7成客人都是幫親友購買或寄回內地，仍然需要觀察下月開始逐步通關後，訪港的內地客流量，才能評估搶購潮對本港影響。

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責任編輯：吳卓峰