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【山寨偽鈔】笨賊疑酒店房造劣質假金牛　警拉2人檢走偽鈔

社會 15:14 2022/12/25

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警方搗破家庭式偽鈔製造工場，拘捕2人，檢獲9張懷疑1,000元偽鈔。

警方指這批偽鈔質素差劣，無防偽特徵，製造設備簡陋，料不法份子在昏暗地方或交易倉促時使用偽鈔，以至混合真鈔，分散店員注意力，企圖魚目混珠，料沒大量偽鈔流入市面。 

警方上月接報，元朗有便利店收到2張面額500元懷疑偽鈔，元朗警區重案組經調查後，昨突擊搜查油麻地一酒店房間，檢獲9張1,000元懷疑偽鈔、電子儀器、打印機及剪裁工具，還有12張屬於他人的身份證及1張假身份證。

警方以「行使及製造偽製紙幣」、「管有他人身份證」、「管有偽造身份證」等罪名，拘捕33歲男子及29歲女子；初步調查相信，兩人上月起多次使用偽鈔，涉及最少5宗個案，受害人包括的士司機、便利店和按摩店店員，涉款合共$1.7萬。

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責任編輯：吳卓峰

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