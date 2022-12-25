  • 17°C
香港時間 : 20221225日 (週日) 11:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一代球王】球王比利腸癌病情持續惡化　女兒緊緊擁抱：渡過多一個晚上

健康 11:24 2022/12/25

分享：

分享：

熱門 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

球王比利腸癌病情持續惡化，女兒緊擁抱：「渡過多一個晚上」。

家人患病，最難過的莫過是陪伴在側的親屬。一代球王比利（Pele）日前傳出腸癌病情惡化，需於醫院渡過聖誕。近日再傳出病情持續惡化，其女兒Kely Nascimento再於網上平台發表感人言論。

最新影片

現年82歲的巴西球王比利（Pele）腸癌病情有傳不斷惡化，其女兒Kely Nascimento於23日再上傳球王的最新照片。照片中Kely Nascimento與病床上的球王相擁，並配文指「讓我們一起再渡過多一個晚上（One more night together）」，引起不少球迷憂慮。

Kely Nascimento上傳的照片中可見，比利身上接駁著醫療喉管。而外媒亦有報導指，比利的病情於留醫的3星期內急轉直下。比利所在的醫院在星期三（21日）發表聲明，指他的癌症病情有所惡化，已影響到腎臟及心臟機能出現障礙，需要需要加強照顧。其女兒亦有於網上指「讓我們堅持信念，一起戰鬥（Here we go, in the fight and in faith）」。

有指患有腸癌的比利，在12月初傳出已對化療無任何反應，並被送入寧養病房。其後比利女兒否認傳聞，而比利本人亦有在社交網站發表聲明，表示自己很堅強，內心充滿希望。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【一代球王】比利腸癌病情惡化醫院過聖誕　女兒望大眾為父親祈禱
17:44 2022/12/22
【一代球王】比利腸癌病情惡化醫院過聖誕　女兒望大眾為父親祈禱
【一代球王】傳82歲比利患腸癌接受寧養　女兒交代近況：我們不會在醫院說再見
12:07 2022/12/06
【一代球王】傳82歲比利患腸癌接受寧養　女兒交代近況：我們不會在醫院說再見
【一代球王】82歲比利患腸癌化療無效轉往寧養　社交媒體報平安：堅強而充滿希望
11:01 2022/12/04
【一代球王】82歲比利患腸癌化療無效轉往寧養　社交媒體報平安：堅強而充滿希望

你可能感興趣

【一代球王】比利腸癌病情惡化醫院過聖誕　女兒望大眾為父親祈禱
17:44 2022/12/22
【一代球王】比利腸癌病情惡化醫院過聖誕　女兒望大眾為父親祈禱
【一代球王】傳82歲比利患腸癌接受寧養　女兒交代近況：我們不會在醫院說再見
12:07 2022/12/06
【一代球王】傳82歲比利患腸癌接受寧養　女兒交代近況：我們不會在醫院說再見
【一代球王】82歲比利患腸癌化療無效轉往寧養　社交媒體報平安：堅強而充滿希望
11:01 2022/12/04
【一代球王】82歲比利患腸癌化療無效轉往寧養　社交媒體報平安：堅強而充滿希望
健康問題 癌症 大腸癌 足球 巴西

最高瀏覽

【戀講嘢】193細妹男友偷食　 郭嘉駿不忍妹妹受委屈要對方道歉
19:20 2022/12/23
【戀講嘢】193細妹男友偷食　 郭嘉駿不忍妹妹受委屈要對方道歉
【鍾袁大戰】袁嘉敏剖白與鍾培生關係　回應接受「經濟援助」：感覺係我貪人哋錢
15:01 2022/12/24
【鍾袁大戰】袁嘉敏剖白與鍾培生關係　回應接受「經濟援助」：感覺係我貪人哋錢
【娛圈囍事】前東張女神林希靈嫁陳安立　許家傑+羅天宇+黃愷怡+鄺潔楹組兄弟姊妹團
13:04 2022/12/24
【娛圈囍事】前東張女神林希靈嫁陳安立　許家傑+羅天宇+黃愷怡+鄺潔楹組兄弟姊妹團