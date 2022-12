【一代球王】球王比利腸癌病情持續惡化　女兒緊緊擁抱：渡過多一個晚上

▲ 球王比利腸癌病情持續惡化,女兒緊擁抱:「渡過多一個晚上」。

家人患病,最難過的莫過是陪伴在側的親屬。一代球王比利(Pele)日前傳出腸癌病情惡化,需於醫院渡過聖誕。近日再傳出病情持續惡化,其女兒Kely Nascimento再於網上平台發表感人言論。

現年82歲的巴西球王比利(Pele)腸癌病情有傳不斷惡化,其女兒Kely Nascimento於23日再上傳球王的最新照片。照片中Kely Nascimento與病床上的球王相擁,並配文指「讓我們一起再渡過多一個晚上(One more night together)」,引起不少球迷憂慮。

Kely Nascimento上傳的照片中可見,比利身上接駁著醫療喉管。而外媒亦有報導指,比利的病情於留醫的3星期內急轉直下。比利所在的醫院在星期三(21日)發表聲明,指他的癌症病情有所惡化,已影響到腎臟及心臟機能出現障礙,需要需要加強照顧。其女兒亦有於網上指「讓我們堅持信念,一起戰鬥(Here we go, in the fight and in faith)」。

有指患有腸癌的比利,在12月初傳出已對化療無任何反應,並被送入寧養病房。其後比利女兒否認傳聞,而比利本人亦有在社交網站發表聲明,表示自己很堅強,內心充滿希望。

