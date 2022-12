【霸氣大劉】劉鑾雄與舊愛呂麗君銅鑼灣行街　大劉怒罵踎地男︰使唔使搵人趕你呀？

富商劉鑾雄(大劉)與舊愛呂麗君(現名呂姵霖)在2014年分手,二人育有一女一子,當中20歲長女劉秀盈(Zoe)能歌善舞,更入選香港芭蕾舞劇團,最近在香港文化中心場演出芭蕾舞劇《胡桃夾子》,劉鑾雄亦送花給女兒,更親筆寫賀卡打氣。

而日前在網上流傳一條約40多秒的短片,片中為現時很少公開露面的大劉,在3名保鏢護駕下,在自己旗下銅鑼灣皇室堡鬧人,而陪伴在大劉身邊的還有呂麗君。

片中,穿淺藍色套裝的大劉火氣十足,先向保鏢說︰「Take him away don’t let him come here」,之後指着踎在商場柱後的黑衫男大罵︰「走啦!使唔使搵人趕你呀?」

大劉火氣足

被罵的黑衫男即企起身,並拿回隨身物件再細聲回應大劉一句,而商場保安也即跑過來。

可是當大劉聽完該男解釋更嬲︰「你無做啲嘢阻住人啫,而家人哋…」大劉邊說邊指向拍片者,估計意思是指已被途人拍下過程。但此時短片已完,影片轉為文字描述,稱由提供者王太講出事發經過。

文字描述指,當日事發時,王太剛經過大劉與呂麗君身邊,目睹大劉突然罵踎在柱旁的男子。

初時,大劉細聲罵︰「佢阻住人行」,該男子向大劉解釋︰「自己有啲攰啫。」大劉一聽更火滾,之後發生片中的片段,而該男子由保安送走。王太之後接受傳媒訪問,稱影片拍於12月23日下午5時30分。

熱愛做運動

而影片另一引人注目,是大劉與呂麗君齊行街。現年45歲的呂麗君自2014年與大劉分手後,專心照顧一對子女及發展基金會。喜歡運動的她,亦不時在個人社交平台上載跑步、瑜伽的運動照片。

當年二人分手後,不少傳媒都指劉鑾雄向呂麗君送價值逾20億元餽贈中,包括當時市值4.8億的山頂白加道31號A獨立屋連花園及私人泳池、價值9千萬的中半山雅賓利大廈單位連車位,以及畢架山峰、禮頓山及擎天半島等物業。

另外還有至少3架遊艇、名貴寶石,以及與大劉共同持有英國6層高大宅等。

