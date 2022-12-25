【霸氣大劉】劉鑾雄與舊愛呂麗君銅鑼灣行街　大劉怒罵踎地男︰使唔使搵人趕你呀？

富商劉鑾雄（大劉）與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）在2014年分手，二人育有一女一子，當中20歲長女劉秀盈（Zoe）能歌善舞，更入選香港芭蕾舞劇團，最近在香港文化中心場演出芭蕾舞劇《胡桃夾子》，劉鑾雄亦送花給女兒，更親筆寫賀卡打氣。

而日前在網上流傳一條約40多秒的短片，片中為現時很少公開露面的大劉，在3名保鏢護駕下，在自己旗下銅鑼灣皇室堡鬧人，而陪伴在大劉身邊的還有呂麗君。

片中，穿淺藍色套裝的大劉火氣十足，先向保鏢說︰「Take him away don’t let him come here」，之後指着踎在商場柱後的黑衫男大罵︰「走啦！使唔使搵人趕你呀？」

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大劉火氣足

被罵的黑衫男即企起身，並拿回隨身物件再細聲回應大劉一句，而商場保安也即跑過來。

可是當大劉聽完該男解釋更嬲︰「你無做啲嘢阻住人啫，而家人哋…」大劉邊說邊指向拍片者，估計意思是指已被途人拍下過程。但此時短片已完，影片轉為文字描述，稱由提供者王太講出事發經過。

文字描述指，當日事發時，王太剛經過大劉與呂麗君身邊，目睹大劉突然罵踎在柱旁的男子。

初時，大劉細聲罵︰「佢阻住人行」，該男子向大劉解釋︰「自己有啲攰啫。」大劉一聽更火滾，之後發生片中的片段，而該男子由保安送走。王太之後接受傳媒訪問，稱影片拍於12月23日下午5時30分。

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熱愛做運動

而影片另一引人注目，是大劉與呂麗君齊行街。現年45歲的呂麗君自2014年與大劉分手後，專心照顧一對子女及發展基金會。喜歡運動的她，亦不時在個人社交平台上載跑步、瑜伽的運動照片。

當年二人分手後，不少傳媒都指劉鑾雄向呂麗君送價值逾20億元餽贈中，包括當時市值4.8億的山頂白加道31號A獨立屋連花園及私人泳池、價值9千萬的中半山雅賓利大廈單位連車位，以及畢架山峰、禮頓山及擎天半島等物業。

另外還有至少3架遊艇、名貴寶石，以及與大劉共同持有英國6層高大宅等。

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