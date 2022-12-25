【星二代】陳奕迅完騷父女相擁原因有洋蔥　康堤讀女拔手球校隊精英

▲ Eason同康堤父女相擁，場面溫馨。

陳奕迅(Eason)相隔9年再度在紅館開演唱會，老婆徐濠縈及女兒康堤都有去捧場，支持老公及爸爸。Eason是圈中的廿四孝爸爸，錫到個女燶，曾經以阿女的照片做唱片封套，更曾以《大個女》憑歌寄意。日前就有網友影到Eason與女兒康堤在紅館外面父女相擁的畫面，非常溫馨，原來背後有洋蔥！

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Eason的個唱《FEAR and DREAMS》正在進行中，在完騷後網友影到Eason同女兒康堤依依不捨擁抱一幕，影片所見，Eason與康堤於紅館門外先是對望，其後似想攬一攬康堤，但又有少少猶豫，最後康堤主動攬實Eason，見兩父女攬到不願放手，徐濠縈在旁不停手指指及搖頭，場面搞笑。Eason臨走時，還依依不捨望著康堤，真是隔住Mon都感受到濃烈父愛。

其實，Eason為了專心開騷及保持最佳狀態，他在開演唱會期間獨自搬到酒店住，加上疫情下為怕影響家人，要暫時離開妻女一段時間。

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陳康堤讀名校女拔

作為歌神愛女的康堤，從小到大不時被影到仍身穿傳統名校拔萃女小學及其書院的校服，在傳統女校拔萃女書院讀書期間，康堤爭氣成為校內手球隊精英，文武雙全。身為歌王之女，據說康堤的歌喉不錯，阿徐曾表示女兒成績一直處於不用擔心的位置，也不需要補習，惟學科太深，自己也不懂得如何教導女兒，全靠她自己努力。

康堤在學期間，其中一大挑戰是平衡讀書與運動，康堤是手球校隊成員之一，曾多次代表學校參加比賽。不過，康堤的生活低調，不希望外界認出她是「陳奕迅女兒」，故曾多次拒絕父母去學校看自己比賽。據悉連Eason想為女兒拍照，也只能偷拍，尊重女兒想在正常環境下成長。

女拔名人輩出

傳統女校拔萃女書院，幾乎每年都出產狀元，學生在體藝方面亦有出色表現，因此其一條龍小學－拔萃女小學，亦吸引大批女童家長報讀。名人校友有麥明詩、蔡曉慧、鄭汝樺、傅明憲等。

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責任編輯︰王明芳