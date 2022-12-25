【前世情人】爸爸與年幼女兒「簽約」 雙方約定2042年前不交男朋友

▲ 女兒與爸爸握手。

女兒是爸爸的前世情人，假如女兒在青春期結交男朋友，對於爸爸來說，估計是最大的心理衝擊吧！馬來西亞一名爸爸，最近與女兒「簽約」，約定女兒在2042年前不能結識男朋友，雙方「簽約」的短片惹起網民討論。

綜合馬來西亞傳媒報道，該段短片是由網民@vikeymagic在抖音上發布，從視頻中可見，他向年約7、8歲的女兒贈送了一件黑色T恤，上面寫上「2042年前沒有男朋友」的英文（No boyfriend till 2042）。

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爸爸其後再拿出一張白紙讓女兒簽署，身穿粉紅色裙的女兒不假思索，在白紙上簽下名字，雙方「簽約」成功，更象征握手碰拳慶祝「簽約」成功。

父女二人溫馨的視頻引起網民討論，更吸引超過140萬人觀看。有網民則開玩笑地表示，女兒過幾年後應該要求修改條約，並指雙方「簽約」沒有法律效力，建議爸爸要請個律師見證。

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責任編輯︰王明芳