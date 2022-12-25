【東張女神】陳懿德大宅曝光　好客Rachel：一直都好想有個咁嘅gathering【多圖】

現年24歲的陳懿德（Rachel），於中文大學新聞及傳理系畢業，去年參加《2021年度香港小姐競選》成功打入最後八強，之後與TVB簽約成為旗下藝員。

入行後，她獲委派任資訊節目《東張西望》主持，故被封「東張女神」的稱號。

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而且入行後，她更加積極修身，經過努力做運動及「168斷食法」，比當年參加選港姐時更fit。

早前她參加《香港小姐再競選》，更於是在短短3個月內激減22磅後踏上競選舞台，腰圍由25吋減至23.5吋，上圍卻反而上升了0.5吋，結果在《香港小姐競選》勇奪季軍。

她有點傻大姐「癲癲哋」性格再加出眾身段， 甚得宅男歡心，人氣不斷上升。

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陳懿德家底不俗

除性格及外表之外，原來陳懿德家境亦不俗。她在個人社交平台上載在家中舉行聖誕派對的照片，當中有羅天宇、梁凱晴、林鈺洧、潘靜文、林智樂、梁凱晴、何晉樂、周志文等約20名藝人。此外，陳懿德的父母也有一同合照。

好客的陳懿德留言寫道：「這陣子，我識咗一班好好嘅人，我入行嘅時候一直都好想有個咁嘅gathering大家一齊玩，終於，然後見到大家玩得開心，我就真係好滿足了好開心識到你哋每一個，真的，希望我哋大家都愈嚟愈好，Merry Christmas！」

羅天宇、林鈺洧、周志文、梁凱晴等亦紛紛留言多謝陳懿德及其父母款待。

從相中所見，陳宅十分寬敞，巨型客廳一次過容納20人也不成問題，十分闊落，而且相中所見單位內放置聖誕樹，樓底頗高，反映陳懿德家底不俗。

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